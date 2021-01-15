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15 января 2021, 19:45

В законодательство по вопросам исполнительного производства внесены принципиальные изменения

Фото из архива
Фото из архива

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректировали законодательство по вопросам исполнительного производства. Ключевые положения закона от 6 января 2021 года №90-З "Об изменении законов по вопросам исполнительного производства" вступают в силу через полгода, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Закон направлен в первую очередь на повышение эффективности деятельности органов принудительного исполнения. В Минюсте отметили, что, несмотря на непродолжительный период с момента принятия законов "Об исполнительном производстве" и "О судебных исполнителях", возникла объективная необходимость корректировки этих нормативных правовых актов.

Для взыскателей

В Минюсте рассказали о концептуальных изменениях. В частности, направление исполнительного документа по месту получения должником заработной платы и приравненных к ней доходов исключается из оснований для окончания исполнительного производства. А предоставление судом, иным уполномоченным органом (уполномоченным лицом) отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа будет основанием для приостановления исполнительного производства. Сейчас эти обстоятельства являются основанием для возвращения исполнительного документа взыскателю и окончания исполнительного производства. Эти нормы направлены на защиту прав взыскателей и касаются усиления контроля судебных исполнителей за исполнением таких исполнительных документов.

Упрощается порядок обращения взыскателей в орган принудительного исполнения для возбуждения исполнительного производства. Сейчас взыскатель в первую очередь должен предъявить исполнительный документ в банк и (или) небанковскую кредитно-финансовую организацию для списания в бесспорном порядке денег со счетов должника - индивидуального предпринимателя или юрлица, по обновленному законодательству - это уже не обязанность, а право.

Медиация

Новшества коснулись и применения медиации. Так, заключение между взыскателем и должником соглашения о применении медиации, во-первых, будет основанием для приостановления исполнительного производства. Во-вторых, в случае заключения между взыскателем и должником мирового соглашения или медиативного соглашения при наличии оснований для взыскания принудительного сбора его размер будет составлять всего 50% от установленного. Эти нормы направлены на стимулирование добровольного урегулирования сторонами вопросов погашения задолженности по исполнительным документам.

Очередность удовлетворения требований

Корректируется очередность удовлетворения требований взыскателей по исполнительным производствам. Так, удовлетворение требований, имеющих социальную направленность (оплата труда граждан, работающих (работавших) у должника по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной собственности, возмещение ущерба, причиненного преступлением или административным правонарушением), будет осуществляться во вторую очередь.

При недостаточности взысканных с должника денежных средств удовлетворяться требования будут пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме.

Также повышается очередность удовлетворения требований о взыскании сумм в бюджеты государственных внебюджетных фондов (взносы на государственное социальное страхование).

Экстерриториальность

Законом устанавливается экстерриториальность в деятельности органов принудительного исполнения, предусматривающая распространение полномочий судебного исполнителя на всю территорию страны. Закрепление этой нормы обеспечит возможность оперативного совершения исполнительных действий, в том числе на территории иной области (города Минска).

Процедура реализации арестованного имущества

Изменяется подход к проведению переоценки арестованного имущества должника в тех случаях, когда в установленный законом срок имущество не реализовано. Вместо одной переоценки, которая проводится в соответствии с действующим законодательством об исполнительном производстве и составляет до 20% от первоначальной стоимости имущества, будет проводиться четыре переоценки имущества. При этом установлен фиксированный размер переоценки арестованного имущества, составляющий 20% от первоначальной стоимости.

Вносятся изменения и в процедуру проведения торгов, в том числе электронных. В случае, когда покупатель имущества на торгах (электронных торгах) не оплачивает стоимость, за которую купил имущество, либо если устанавливается, что он не имел права участвовать в торгах, такое имущество сможет приобрести участник торгов, который не был победителем торгов, но сделал предпоследнюю ставку.

Развитие информационных технологий

Отдельные концептуальные изменения направлены на развитие информационных технологий в деятельности органов принудительного исполнения. Например, появится возможность направлять процессуальные документы сторонам исполнительного производства в электронном виде, что повысит оперативность их получения.

О судебных исполнителях

Судебный исполнитель сможет принимать меры по временному ограничению права должника - гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил), права на охоту. По действующему законодательству это компетенция суда.

Повышаются требования для занятия должности судебного исполнителя. Кандидат должен пройти стажировку и тестирование на знание законодательства об исполнительном производстве. Это необходимо в связи с высокой ответственностью судебных исполнителей при выполнении ими служебных обязанностей, что требует наличия достаточного уровня знаний и определенной практической подготовки.-0-

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