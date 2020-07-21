В жизни и работе не всегда нужны эксперименты - гендиректор холдинга

21 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В жизни и работе не всегда нужны эксперименты. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА генеральный директор холдинга "Группа Компаний Протос" Николай Сыса.

"В жизни и работе не всегда нужны эксперименты и резкие движения вверх или вниз. Это легко объяснить на примере нашего предприятия. Мы производим металлоконструкции, делаем свою работу качественно, продукция востребована на рынках. И сейчас не хочется экспериментировать - теперь необходимо продолжать развивать то, что имеем", - отметил Николай Сыса.

Хорошая заработная плата и стабильная работа - важные условия комфортной жизни людей. "В нашем коллективе - около 300 человек. И благополучие каждого из них под моей ответственностью. Утром люди должны идти на работу в хорошем настроении и знать, что они получат достойную заработную плату. И важно понимать, что на следующий день у человека тоже будет работа и гарантированная оплата. И это одно из основных направлений политики как нашего предприятия, так и государства в целом", - подчеркнул генеральный директор.

Как отметил Николай Сыса, выход эмоциям тоже нужен, но им можно найти мирное и полезное применение: провести время с родными и близкими, обнять детей и пообщаться с ними, больше уделять времени их воспитанию. Найти себе хобби или заняться любимым делом - все это возможно только в стабильном и спокойном обществе, заключил он.-0-