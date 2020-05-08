В зоне отчуждения ЧАЭС продолжают тушить торфяники

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдельные очаги тления торфяников продолжают тушить в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7 утра 8 мая продолжается тушение отдельных очагов тления торфяников в Чернобыльской зоне. По данным пресс-службы, к тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники лесных хозяйств.

Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 га, которая позже увеличилась до 35 га. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь распространил огонь. Спасателям удалось не допустить его к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было.

Как сообщала БЕЛТА, в Беларуси превышений радиационных параметров из-за пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС зафиксировано не было. По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, радиационная обстановка в стране находится под постоянным контролем.-0-