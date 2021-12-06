В "Зубренке" стартовали последние учебные смены 2021 года

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" стартовали смены "На перекрестке родных дорог", "Пресс-перспектива" и "С уважением к энергосбережению", а также зимняя сессия "Школы юного гражданина". Об этом БЕЛТА сообщили в "Зубренке".

Участниками смены "На перекрестке родных дорог" стали финалисты и победители районных, городских, областных и республиканских олимпиад, конкурсов, приуроченных к Году народного единства. В рамках реализации программы смены ее участники становятся путешественниками-экспедиторами, которые в течение 18 дней будут знакомиться с традициями и достижениями своей страны, с ее уникальными местами и достопримечательностями.

Образовательный компонент смены включает реализацию программ объединения по интересам "Познаем родной край.бай", факультативных занятий "Храмы, дворцы и замки Беларуси", дискуссионные площадки, образовательный форум "Вектор на будущее", в рамках которого каждая экспедиция проведет экскурсию в одном из музеев центра. Итоговое мероприятие смены - финал конкурса "Юный краевед", проведение которого организовано в течение смены в несколько этапов.

Участниками смены "Пресс-перспектива" станут авторы лучших работ отборочного этапа XVІI республиканского фестиваля-конкурса детских средств массовой информации "Свежий ветер", лидеры и активисты школьных пресс-центров, редколлегий, радио- и телестудий, создатели школьных сайтов. Главным мероприятием смены станет финал ХVIІ республиканского фестиваля-конкурса детских средств массовой информации "Свежий ветер" по следующим номинациям: "Лучшая газета", "Лучший репортаж", "Лучшая статья", "Лучший фоторепортаж", "Лучшая рубрика", "Лучший информационный материал", "Лучшая литературная работа" и др.

"C уважением к энергосбережению" - смена для учащихся 7-8 классов, являющихся авторами и организаторами экологических, учебно-исследовательских проектов по направлению рационального использования энергоресурсов, активными членами общественных объединений, чья деятельность направлена на охрану окружающей среды, экологических кружков, клубов, участники республиканского конкурса "Энергомарафон".

Во время реализации смены дети расширят свои познания в сфере энергосбережения и энергоэффективных технологий, реализуют программу объединения по интересам "Эффективная академия", посетят факультативные занятия "Энергосбережение", дискуссионные площадки, а также подготовят и представят свои исследовательские проекты.

Учреждение также примет участников зимней очной сессии проекта "Школа юного гражданина", инициатором проведения и разработчиком которого является НДЦ "Зубренок", а участниками выступят активисты школьных, городских, районных, областных мероприятий, занимающие активную гражданскую позицию. Проект проводится с целью развития социальной активности молодежи, проявляющей ответственное отношение к обязанностям гражданина Республики Беларусь.

С 6 по 23 декабря в центре будут функционировать отряды по следующим профилям: спортивно-оздоровительному (санаторно-оздоровительные отряды и отряды спортивного клуба "Жемчужина Полесья"), техническому (отряды "Роболайзер", "Юный физик"), эколого-биологическому (отряды "Юный химик" и "Юный эколог") и гражданско-патриотическому (отряд "Зарница").

В период проведения смен их участники смогут реализовать себя в игровых программах, конкурсных шоу-программах, спортивных соревнованиях и иных формах досуга.

НДЦ "Зубренок" - воспитательно-оздоровительное учреждение образования, основанное в 1969 году. Сегодня центр представляет собой современный комплекс европейского типа с развитой инфраструктурой: школой, бассейном, лечебным корпусом. Одновременно в центре могут отдыхать в осенне-весенний период - 850 детей и подростков, в летний - 1250, что в год составляет более 16500 человек. Возраст отдыхающих - от 11 до 16 лет в учебное время и от 6 до 17 лет в каникулярное.-0-