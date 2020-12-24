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24 декабря 2020, 20:26

В "Зубренке" стартовали зимние каникулы

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" стартовали зимние каникулы "Хрустальная мелодия зимы". Об этом БЕЛТА сообщили в центре.

Сотни мальчишек и девчонок из всех регионов Беларуси приехали в "Зубренок", чтобы провести зимние каникулы и встретить Новый год в компании друзей. На протяжении 18 дней участникам смены предстоит примерить на себя роли музыкальных экспертов, членов съемочной группы, искателей, приняв участие в проектах смен "Новогодние хиты на раз-два" и "Хрустальные ноты, или Как мелодии Новый год спасали".

"Во время игрового проекта участники смены "Новогодние хиты на раз-два" становятся съемочными группами по созданию короткометражных музыкальных роликов. Главная задача каждой съемочной группы - составление новогоднего хит-парада, плей-листа короткометражных музыкальных видеороликов, в основу сюжета которых должно быть положено новогоднее настроение и праздничная атмосфера. Участники смены "Хрустальные ноты, или Как мелодии Новый год спасали" помогут в возвращении новогодних мелодий Хранителю нот в его Музыкальную шкатулку. Сделать это не так просто, ведь на пути отряды искателей столкнутся со множеством препятствий и непредвиденными обстоятельствами. Поэтому им необходимо продемонстрировать сплоченность и взаимовыручку", - рассказали в "Зубренке".

В программы смен включены посещение резиденции Деда Мороза, катание на лыжах и тюбингах, хороводы вокруг елки, игровые площадки, праздничный новогодний бал, уличные игровые программы, подарки и световое шоу. Традиционно самым значимым и запоминающимся событием для ребят станет новогодний спектакль "Волшебное кафе для друзей".

Ярким событием смены станет республиканский конкурс "Юные таланты Беларуси" по направлению "Вокальное творчество", который пройдет 27 декабря. В нем примут участие победители областных, районных, городских конкурсов, смотров, фестивалей. В качестве жюри выступят ведущие специалисты в области вокального мастерства.

НДЦ "Зубренок" - воспитательно-оздоровительное учреждение образования, основано в 1969 году. Сегодня центр представляет собой современный комплекс европейского типа с развитой инфраструктурой. Воспитательная система центра совмещает опыт детского оздоровительного лагеря, учреждения дополнительного образования и общеобразовательного учреждения. -0-

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