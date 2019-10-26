Вадим Богуш избран председателем Республиканского совета ректоров вузов

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования избран ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш. Такое решение принято сегодня на заседании республиканского совета во время семинара ректоров учреждений высшего образования на базе Барановичского государственного университета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

В скором времени пройдет заседание совета ректоров, на котором будет определен план работы на ближайшую перспективу.

Вадим Богуш - доктор физико-математических наук, профессор. С июля 2014 года по май 2018-го занимал должность первого заместителя министра образования. С 24 мая 2018 года является ректором Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.-0-