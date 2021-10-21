Вадим Козлов: "Сегодня перевести деньги получателю можно даже по номеру мобильного телефона"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 21 октября 2021
Минск Ясно +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:12 "Цмокi" обыграли "Кральсхайм" в гостевом матче Кубка ФИБА-Европа Спорт
10:08 В Непале из-за наводнений и оползней погибли 77 человек В мире
10:06 Пархамович: руководители предприятий не должны оставаться в стороне от решения бытовых вопросов работников Общество
10:03 Могилевчанин сдал в ломбард взятый напрокат инструмент на сумму Br3,3 тыс. Происшествия
09:58 Хулиганы устроили погром на реконструируемом стадионе в Барановичах Происшествия
09:57 В Латвии для нарушителей антиковидных мер предусмотрены штрафы до 2 тыс. евро В мире
09:52 Минчанин задержан за незаконный оборот оружия и распространение личных данных педагога Происшествия
09:43 В Минске затруднено движение из-за ДТП на перекрестке улиц Славинского и Кедышко Регионы
09:41 Минский тракторный завод разработал две новые модели гидроманипуляторов Экономика
09:37 В бюджет Гродненской области в январе-сентябре поступило более Br2,3 млрд Регионы
09:34 В Украине запретили пассажирские перевозки без ПЦР-теста и COVID-сертификата В мире
09:32 Житель Орши после общения с лжесотрудником банка лишился более Br9 тыс. Происшествия
09:31 Минприроды предлагает обсудить изменения в закон об охране окружающей среды Общество
09:29 ГАИ проведет массированную отработку автодорог в Минской области Регионы
09:27 В Барановичах подростки сожгли венки на Вечном огне Происшествия
09:25 Украинский депутат: Литва активно закупает электроэнергию с БелАЭС, заставив отказаться от нее Киев В мире
09:22 В Беларуси еще один Telegram-канал и чат признаны экстремистским формированием Происшествия
09:12 Министр экономики Франции: рост цен продолжится в течение всего 2022 года В мире
09:06 Трамп заявил о запуске собственной социальной сети Truth Social Технологии
09:02 "Осенний калейдоскоп" в Гомеле представит работы мастеров холста и молодых художников Культура
09:00 Европейский концепт в самом сердце Минска! Общество
09:00 Вадим Козлов: "Сегодня перевести деньги получателю можно даже по номеру мобильного телефона" Общество
08:56 В Индии вакцинировали от коронавируса более 1 млрд человек В мире
08:53 Дзермант: обращение Польши с мигрантами противоречит ценностям и праву ЕС Общество
08:48 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,1 тыс. фур Общество
08:47 Глава ведущей фракции Европарламента предупредил о возможном выходе Польши из ЕС В мире
08:45 БРСМ проведет в регионах обучающие интенсивы для волонтеров "COVID-патруля" Общество
08:39 Число погибших при оползнях и ливнях на севере Индии превысило 50 В мире
08:23 Областной этап республиканского турнира по брейк-дансу пройдет в Могилеве 23 октября Регионы
08:12 РЕПОРТАЖ: Как детская мечта быть модельером становится явью для студента из Витебска Регионы
Все новости
Все новости
Общество
21 октября 2021, 09:00

Вадим Козлов: "Сегодня перевести деньги получателю можно даже по номеру мобильного телефона"

Эксперт рассказал, какими способами воспользоваться, чтобы перевести деньги онлайн быстро, удобно и безопасно.
Эксперт рассказал, какими способами воспользоваться, чтобы перевести деньги онлайн быстро, удобно и безопасно.

Согласно глобальной статистике, сумма транзакций с помощью мобильных переводов за 2020 год составила 41,4 миллиарда долларов. В ОАО "Белинвестбанк" количество и сумма операций переводов с карточек, совершенных за 9 месяцев 2021 года, более чем в 2,2 раза больше совершенных за аналогичный период 2019 года. Все большее количество пользователей отдают предпочтение простым и удобным Р2Р-переводам. Эксперты сходятся во мнении, что причина не только в пандемии, которая заставила пользователей освоить большинство операций онлайн, но и в том, что сами сервисы становятся более доступными. Комиссии за такие переводы снижаются, допустимые лимиты увеличиваются, появляются новые возможности. Например, одна из последних новинок на белорусском рынке - переводы по номеру мобильного телефона. Спросили у директора КартЦентра ОАО "Белинвестбанк" Вадима Козлова, какие возможности сегодня есть у белорусов, чтобы перевести деньги онлайн быстро, удобно и безопасно.

- Сегодня, пожалуй, самый популярный способ перевода денежных средств от одного человека другому - Р2Р-переводы. Person-to-person, то есть от человека человеку. Это быстрая, удобная и надежная технология перевода денежных средств с одной платежной карточки на другую. Скорость обеспечивает цифровой характер операции, простоту - минимальный набор действий, которые нужны для перевода, а надежность - 3D Secure. Таким образом, если у вас есть карточка платежных систем Visa или Mastercard, вам не придется идти в отделение банка. Вы переведете деньги самостоятельно онлайн, причем сможете сделать это из любого места, где есть доступ к Интернету.

- Вадим Анатольевич, где можно воспользоваться сервисом Р2Р-переводов?

- Для начала в вашем Интернет-банкинге или мобильном приложении. Если же вы не клиент Белинвестбанка, то воспользоваться Р2Р-переводами можно на главной странице нашего корпоративного сайта в разделе "Онлайн-переводы". Сервис позволяет быстро и удобно переводить деньги между карточками Белинвестбанка и пополнять их с карточек других банков-резидентов Республики Беларусь. У держателей карточных продуктов Белинвестбанка также есть возможность переводить средства как на карточки банков-резидентов, так и нерезидентов. И как я уже сказал, вам будут доступны Р2Р-переводы, даже если у вас нет карточки Белинвестбанка. Вы сможете переводить деньги между карточками любых банков-резидентов Республики Беларусь. И, наконец, третья возможность осуществить Р2Р-перевод, которая стала доступна совсем недавно. Перевести деньги получателю можно по номеру мобильного телефона!

- Помимо возможности перевода денежных средств онлайн, какие еще преимущества предоставляет сервис?

- На самом деле, преимуществ много. Среди них, в первую очередь, тарифы на переводы. Например, для наших клиентов отсутствует комиссия за переводы между карточками Белинвестбанка. Пополнение наших карточек с карточек других банков-резидентов также осуществляется без комиссии. Это правило работает, если вы будете переводить средства как на сайте банка, так и с помощью Интернет-банкинга и мобильного приложения.

- А если я хочу перевести средства с карточки Белинвестбанка на карточку другого белорусского банка, сколько это будет стоить?

- Комиссия составляет 1,5 % от суммы перевода, минимум 59 копеек. Для переводов на карточки, эмитированные банками-нерезидентами Республики Беларусь, размер комиссии – 1,5 % от суммы перевода, минимум 5 белорусских рублей, 2 доллара США (евро) или 140 российских рублей. Отправителю перевода с карточки иного банка я бы еще рекомендовал уточнить информацию о размерах комиссии банка-эмитента вашей карточки.

- Мы говорили о преимуществах Р2Р-переводов. Отсутствие комиссии при их осуществлении в рамках карточек Белинвестбанка позволит сберечь деньги, а возможность все сделать онлайн – сэкономить время. Видимо, это не все…

- К преимуществам я бы отнес еще и лимиты. Например, до 5 000 BYN вы можете перевести за одну транзакцию раз в сутки, а за месяц до 40 000 BYN. Лимиты для денежных переводов в долларах США, евро и российских рублях устанавливаются в эквиваленте. Обратите внимание, они не распространяются на переводы между карточками Белинвестбанка в нашем Интернет-банкинге и мобильном приложении.

- На карточки, эмитированные банками каких стран, можно перевести деньги?

- Если говорить о переводах с карточки на карточку, то оправить деньги можно на карточки Visa и Mastercard, эмитированные банками 41 страны! Это страны как ближнего, так и дальнего зарубежья, и этот список постоянно расширяется. Если вы решите воспользоваться переводом по номеру мобильного телефона, то номер может быть как белорусским, так и зарубежным: из России, Украины, Армении или Казахстана.

- Все большее количество пользователей отдают предпочтение простым и удобным Р2Р-переводам. Как думаете, что будет в тренде в будущем?

- Думаю, в тренде по-прежнему останутся простота, безопасность и скорость. Именно поэтому сегодня все большее количество пользователей обращаются к переводам по номеру мобильного телефона. Отсутствие необходимости запоминать 16-значный номер платежной карточки не только облегчает процесс, но и снижает риски компрометации ваших персональных данных. Белинвестбанк использует сервис переводов по номеру телефона, разработанный глобальной компанией платежных технологий Visa. С его помощью вы можете зарегистрировать свой мобильный телефон и привязать его к номеру вашей карточки Visa или Mastercard, выпущенной Белинвестбанком. Это можно сделать в мобильном приложении Белинвестбанка, процесс займет буквально пару минут. Дальше все очень быстро: если к номеру телефона привязана карточка для получения переводов, отправителю отобразятся имя и первая буква фамилии получателя. Введите сумму перевода и нажмите "Перевести". Ваш перевод придет мгновенно.

Справочно: Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете:

• по телефонам Контакт-центра 146 и 8 (017) 239-02-39;

• с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка;

• в системе "Интернет-банкинг";

• посредством сервиса WEB Call – звонок через Интернет без затрат на мобильную связь;

• В официальных мессенджерах – Viber, Telegram и Facebook Messenger – вы можете получать консультации о банковских продуктах, услугах и сервисах, а также следить за новостями.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
банки
Новости рубрики Общество
Руслан Пархамович. Фото Минстройархитектуры Пархамович: руководители предприятий не должны оставаться в стороне от решения бытовых вопросов работников
Фото из архива Минприроды предлагает обсудить изменения в закон об охране окружающей среды
Европейский концепт в самом сердце Минска!
Алексей Дзермант. Фото из архива Дзермант: обращение Польши с мигрантами противоречит ценностям и праву ЕС
Фото из архива Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,1 тыс. фур
COVID-патруль. Фото из архива БРСМ проведет в регионах обучающие интенсивы для волонтеров "COVID-патруля"
Главное
"Представьте, что война и мы живем в военное время". К чему призвал Лукашенко медиков в Боровлянах
Субботин: экспорт белорусского продовольствия в 2022 году может составить $6,4-6,5 млрд
Пархамович: руководители предприятий не должны оставаться в стороне от решения бытовых вопросов работников
Вадим Козлов: "Сегодня перевести деньги получателю можно даже по номеру мобильного телефона"
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко посетил клиники в Минском районе, форум "Беларусь молочная" и книжная осень
В Беларуси потеряли Президента? Пресс-секретарь заверила, что Лукашенко в курсе всего и слышит людей
Европейский концепт в самом сердце Минска!
Беларусь рассчитывает на принятие ICAO действенных мер для отмены санкций в отношении "Белавиа"
Украинский депутат: Литва активно закупает электроэнергию с БелАЭС, заставив отказаться от нее Киев
Макей обсудил с послом Индии перспективы торгово-экономического сотрудничества
Минприроды предлагает обсудить изменения в закон об охране окружающей среды
Дом с умом - с помощью мобильного телефона! Старт продаж товаров Умного дома в МТС
Дзермант: обращение Польши с мигрантами противоречит ценностям и праву ЕС
Кунцевич: медиа следует компетентно освещать тему COVID-19, не позволяя фейкометам сеять панику
Врач: в реанимациях с COVID-19 вакцинированных меньше 1%
Теперь держатели карточек БЕЛКАРТ Беларусбанка могут переводить деньги в Россию на карты "Мир"
МАРТ установил новые тарифы на услуги в электроэнергетике
Совмин установил форму характеристики руководящих кадров и работников организаций
Аппараты советов безопасности Беларуси и Казахстана обсудили противостояние новым вызовам и угрозам
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.