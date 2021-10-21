Вадим Козлов: "Сегодня перевести деньги получателю можно даже по номеру мобильного телефона"

Согласно глобальной статистике, сумма транзакций с помощью мобильных переводов за 2020 год составила 41,4 миллиарда долларов. В ОАО "Белинвестбанк" количество и сумма операций переводов с карточек, совершенных за 9 месяцев 2021 года, более чем в 2,2 раза больше совершенных за аналогичный период 2019 года. Все большее количество пользователей отдают предпочтение простым и удобным Р2Р-переводам. Эксперты сходятся во мнении, что причина не только в пандемии, которая заставила пользователей освоить большинство операций онлайн, но и в том, что сами сервисы становятся более доступными. Комиссии за такие переводы снижаются, допустимые лимиты увеличиваются, появляются новые возможности. Например, одна из последних новинок на белорусском рынке - переводы по номеру мобильного телефона. Спросили у директора КартЦентра ОАО "Белинвестбанк" Вадима Козлова, какие возможности сегодня есть у белорусов, чтобы перевести деньги онлайн быстро, удобно и безопасно.

- Сегодня, пожалуй, самый популярный способ перевода денежных средств от одного человека другому - Р2Р-переводы. Person-to-person, то есть от человека человеку. Это быстрая, удобная и надежная технология перевода денежных средств с одной платежной карточки на другую. Скорость обеспечивает цифровой характер операции, простоту - минимальный набор действий, которые нужны для перевода, а надежность - 3D Secure. Таким образом, если у вас есть карточка платежных систем Visa или Mastercard, вам не придется идти в отделение банка. Вы переведете деньги самостоятельно онлайн, причем сможете сделать это из любого места, где есть доступ к Интернету.

- Вадим Анатольевич, где можно воспользоваться сервисом Р2Р-переводов?

- Для начала в вашем Интернет-банкинге или мобильном приложении. Если же вы не клиент Белинвестбанка, то воспользоваться Р2Р-переводами можно на главной странице нашего корпоративного сайта в разделе "Онлайн-переводы". Сервис позволяет быстро и удобно переводить деньги между карточками Белинвестбанка и пополнять их с карточек других банков-резидентов Республики Беларусь. У держателей карточных продуктов Белинвестбанка также есть возможность переводить средства как на карточки банков-резидентов, так и нерезидентов. И как я уже сказал, вам будут доступны Р2Р-переводы, даже если у вас нет карточки Белинвестбанка. Вы сможете переводить деньги между карточками любых банков-резидентов Республики Беларусь. И, наконец, третья возможность осуществить Р2Р-перевод, которая стала доступна совсем недавно. Перевести деньги получателю можно по номеру мобильного телефона!

- Помимо возможности перевода денежных средств онлайн, какие еще преимущества предоставляет сервис?

- На самом деле, преимуществ много. Среди них, в первую очередь, тарифы на переводы. Например, для наших клиентов отсутствует комиссия за переводы между карточками Белинвестбанка. Пополнение наших карточек с карточек других банков-резидентов также осуществляется без комиссии. Это правило работает, если вы будете переводить средства как на сайте банка, так и с помощью Интернет-банкинга и мобильного приложения.

- А если я хочу перевести средства с карточки Белинвестбанка на карточку другого белорусского банка, сколько это будет стоить?

- Комиссия составляет 1,5 % от суммы перевода, минимум 59 копеек. Для переводов на карточки, эмитированные банками-нерезидентами Республики Беларусь, размер комиссии – 1,5 % от суммы перевода, минимум 5 белорусских рублей, 2 доллара США (евро) или 140 российских рублей. Отправителю перевода с карточки иного банка я бы еще рекомендовал уточнить информацию о размерах комиссии банка-эмитента вашей карточки.

- Мы говорили о преимуществах Р2Р-переводов. Отсутствие комиссии при их осуществлении в рамках карточек Белинвестбанка позволит сберечь деньги, а возможность все сделать онлайн – сэкономить время. Видимо, это не все…

- К преимуществам я бы отнес еще и лимиты. Например, до 5 000 BYN вы можете перевести за одну транзакцию раз в сутки, а за месяц до 40 000 BYN. Лимиты для денежных переводов в долларах США, евро и российских рублях устанавливаются в эквиваленте. Обратите внимание, они не распространяются на переводы между карточками Белинвестбанка в нашем Интернет-банкинге и мобильном приложении.

- На карточки, эмитированные банками каких стран, можно перевести деньги?

- Если говорить о переводах с карточки на карточку, то оправить деньги можно на карточки Visa и Mastercard, эмитированные банками 41 страны! Это страны как ближнего, так и дальнего зарубежья, и этот список постоянно расширяется. Если вы решите воспользоваться переводом по номеру мобильного телефона, то номер может быть как белорусским, так и зарубежным: из России, Украины, Армении или Казахстана.

- Все большее количество пользователей отдают предпочтение простым и удобным Р2Р-переводам. Как думаете, что будет в тренде в будущем?

- Думаю, в тренде по-прежнему останутся простота, безопасность и скорость. Именно поэтому сегодня все большее количество пользователей обращаются к переводам по номеру мобильного телефона. Отсутствие необходимости запоминать 16-значный номер платежной карточки не только облегчает процесс, но и снижает риски компрометации ваших персональных данных. Белинвестбанк использует сервис переводов по номеру телефона, разработанный глобальной компанией платежных технологий Visa. С его помощью вы можете зарегистрировать свой мобильный телефон и привязать его к номеру вашей карточки Visa или Mastercard, выпущенной Белинвестбанком. Это можно сделать в мобильном приложении Белинвестбанка, процесс займет буквально пару минут. Дальше все очень быстро: если к номеру телефона привязана карточка для получения переводов, отправителю отобразятся имя и первая буква фамилии получателя. Введите сумму перевода и нажмите "Перевести". Ваш перевод придет мгновенно.

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• с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка;

• в системе "Интернет-банкинг";

• посредством сервиса WEB Call – звонок через Интернет без затрат на мобильную связь;

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