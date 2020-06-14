Вахтовый метод работы персонала и минимум свиданий с родителями - Жукова о детских лагерях

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об организации работы детских оздоровительных лагерей в Беларуси в условиях нынешней эпидемиологический ситуации в программе "Контуры" на ОНТ рассказала заместитель министра - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова, сообщает БЕЛТА.

"Это очень серьезная тема, которой мы посвятили достаточно много времени для того, чтобы подготовить наши детские оздоровительные лагеря. Подготовлен ряд беспрецедентных требований, которые мы до этого не предъявляли к организациям летнего оздоровительного отдыха для детей, но это сегодня необходимо для того, чтобы отдых детей был действительно оздоравливающим", - отметила замминистра. Так, по ее информации, персонал лагерей будет работать вахтовым методом. "Персонал будет выезжать за пять дней до начала открытия лагеря, ведь мы должны убедиться, что все, кто будет работать, здоровы. Вахтовый метод будет длиться на протяжении всей смены", - пояснила Наталья Жукова.

Кроме того, будут отменены такие традиционные для детских лагерей мероприятия, как сбор всех отрядов вместе, дежурство детей на пищеблоке и ряд других мер. "Очень серьезное внимание будет уделено санэпидрежиму, это уборки, дезинфекция, состояние здоровья персонала. Конечно, самая большая нагрузка ляжет на медиков, которые должны заранее увидеть предвестники возможного неблагополучия", - сообщила главный государственный санитарный врач страны.

Что касается контроля за состоянием здоровья детей, то, по словам замминистра, будет проводиться ежедневный опрос, при необходимости осуществляться контроль за температурой. "Изменения коснутся и организации посещения родителями оздоровительных лагерей. Свидания будут сокращены до минимума, и если родители заберут ребенка, очень сложно будет его вернуть обратно для продолжения смены. Мы будем просить родителей с пониманием к этому отнестись для того, чтобы оградить всех тех, кто отдыхает, от заноса инфекции на территорию лагеря", - подчеркнула она.

Говоря о белорусских здравницах, Наталья Жукова сообщила, что органы госсаннадзора разработали перечень рекомендаций, в которые включены все необходимые меры предосторожности, безопасности и санэпидрежима. "Если мы все выполним эти требования, отдых в наших здравницах будет максимально безопасным", - считает она.

Также заместитель министра рассказала, что для тех, кто планирует свой отдых за границей, на сайте Минздрава есть перечень лабораторий, которые оказывают платные услуги и проводят необходимую диагностику на COVID-19 с выдачей результатов лабораторного исследования на английском и русском языках. "Сегодня уже есть заявки на проведение таких исследований в июле и августе, то есть те, кто собрался провести свой отдых за границей, уже сегодня к нему готовятся. И перечень этих лабораторий будет расширяться", - сообщила Наталья Жукова.-0-