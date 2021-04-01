Вайтехович: в Беларуси создана целая система экспертизы тестов для ЦТ

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана целая система экспертизы тестов для централизованного тестирования, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

"Тесты - это инструментарий, которым мы измеряем уровень подготовки наших абитуриентов, ранжируем их для того, чтобы они могли продолжить учебу в учреждениях высшего и среднего специального образования. Поэтому у нас процедура создания тестового материала начинается с того, что подбираются временные творческие коллективы. Как правило, авторы - это практики: учителя, преподаватели, которые знают учебные программы и хорошо определяют уровень сложности тестовых заданий. Далее у нас идет многоступенчатая экспертиза. По каждому предмету работает целая группа экспертов, и мы можем сказать, что на сегодняшний момент, у нас создана целая система экспертизы. Потому что у нас экспертиза проводится по многим направлениям", - рассказала Наталья Вайтехович.

По ее словам, одним из важных направлений является определение соответствия тестового задания определенной теме, учебным программам и программам вступительных испытаний. "В целом смотрится сбалансированность по уровню сложности, по предоставлению информации. Невербальная поддержка также отсматривается, чтобы она была качественно подготовлена. Апробация материала у нас проходит в рамках репетиционного тестирования, - отметила замдиректора. - Если на репетиционном тестировании мы говорим, что наши потенциальные абитуриенты отрабатывают навыки работы с тестом, заполнения бланка ответов, то мы получаем статистическую и аналитическую информацию, которая позволяет нам также работать над тестовыми заданиями. То есть те задания, которые имеют неудовлетворительные статистические характеристики, они выбраковываются. То есть мы их не закладываем в базу в последующем, перерабатываем либо корректируем для того, чтобы действительно наша база тестовых заданий пополнялась качественным материалом".

Наталья Вайтехович подчеркнула, что для более точного измерения уровня подготовки абитуриентов произошли некоторые изменения в плане структуры теста. "Тест у нас традиционно состоит из части А, где мы предлагаем закрытые задания с выбором ответа, и части Б, где абитуриенту необходимо самому вписать ответ. В этом году у нас произошло некоторое уменьшение количества заданий в части А и увеличение заданий в части Б. Произошли изменения в уровнях сложности заданий - мы по предметам ввели пятый вариант ответа. По предметам увеличилось количество практико-ориентированных заданий, и в общем-то мы нацелены на то, чтобы абитуриент при работе над тестами не просто демонстрировал теоретические знания, но вместе с тем показал, как он может эти знания применять", - сказала она.

Достаточно много заданий с невербальной формой поддержки, когда вводятся в задания диаграммы, графики. "Таким образом, с одной стороны, мы делаем тест более разнообразным, а с другой - это позволяет экономить время. Потому что не надо абитуриенту делать какие-то графики, чертить схемы - все это уже предоставлено в тесте, - добавила замдиректора. - У нас все эти изменения отражены в спецификации. Только два предмета - русский и белорусский языки - практически остались без изменений. То есть и длина теста осталась прежняя, и количество вариантов".-0-

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