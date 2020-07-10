Вакансий меньше, но главное - есть диалог нанимателя и работника

Первое полугодие 2020 года оказалось непростым для рынка труда Беларуси: по итогам января - мая число занятых в экономике снизилось на 0,2%, увеличился масштаб простоев, сокращенного режима работы. Но с помощью различных мер удалось избежать куда более серьезных последствий, с которыми столкнулись многие страны, где сотни и тысячи людей остались без работы и средств к существованию. О текущей ситуации на рынке труда, вакансиях и поиске места трудоустройства корреспондент БЕЛТА беседовала с начальником управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олегом Токуном.

- Олег Валерьевич, Министерство труда и социальной защиты называет текущую ситуацию на рынке труда Беларуси управляемой. Что под этим подразумевается?

- Это значит, что у нас нет массовых увольнений работников, что предприятия стараются любыми путями сохранить трудовые коллективы даже в непростой ситуации, в которой все мы оказались из-за влияния коронавируса на экономику. Уволить и тем самым оптимизировать расходы, сэкономить - самый простой выход. Но недальновидный. Сегодня в экономике Беларуси занято 4 325 тыс. человек. Если в первом квартале численность занятых находилась на уровне периода прошлого года, то в апреле - мае она немного сократилась, став примерно на 7 тыс. меньше, чем было на тот же период год назад. На это могли повлиять разные факторы, а также то, что малый и средний бизнес, предприятия и организации сферы туризма, общепита оказались без работы.

Что касается безработицы, то актуальных данных по общей безработице (по методике Международной организации труда) пока нет. А зарегистрированных безработных сейчас даже меньше, чем было в прошлом году, - чуть менее 10 тыс. И людей к нам приходит меньше, чем в 2019-м. Мы объясняем это несколькими причинами. Кто-то старается лишний раз не покидать дом, находится на изоляции. Кроме того, мы активно развиваем различные формы дистанционного поиска работы. Функционирует электронный банк вакансий: он постоянно актуализируется в режиме реального времени. И у наших специалистов по трудоустройству в службе занятости ровно та же информация об имеющихся предложениях, что и в этом банке. Также в этом году стали особенно актуальны электронные ярмарки вакансий. Это наш новый инструмент, который позволяет из любой точки, где человеку доступен интернет, подобрать подходящий вариант занятости, проговорить с представителем нанимателя условия и особенности работы.

Количество вакансий снизилось, потому что ряд предприятий приостановил прием кадров до улучшения экономической ситуации. Но сегодня в банке содержится около 74 тыс. вакансий - это достаточное количество для страны. Хотя год назад было, конечно, больше - почти 86 тыс.

- Стремясь сохранить коллективы, предприятия были вынуждены пойти на другие меры. Сильно ли выросли показатели простоев, неполного рабочего дня и в каких сферах?

- Трудовым кодексом предусмотрены различные режимы занятости работников. Это и простои, и сокращение рабочего дня/недели, вынужденные отпуска и другие механизмы, к которым приходится прибегать, если предприятие не производит продукцию и работникам просто нечего делать на рабочих местах. Понятно, что масштабы вынужденной неполной занятости выросли - более чем в 4 раза. Но это временная мера: людей не увольняют, а по прошествии месяца-двух предприятие заработает снова на полную мощность, и работники будут востребованы.

Эту ситуацию мы анализируем по имеющимся статданным, а статистика учитывает крупные и средние предприятия, малый бизнес остается в стороне. С учетом этого примерно 80% общих потерь рабочего времени пришлось на промышленное производство.

- Можно ли сейчас уже говорить о стабилизации ситуации? Уменьшается ли вынужденная неполная занятость?

- Цифр пока нет: статистические данные мы получаем с опозданием на месяц, то есть июньская ситуация будет известна только в 20-х числах июля. Но могу сказать, что хуже не становится точно.

- Ранее проведенные мониторинги организаций среднего и крупного бизнеса показали, что увольнения в основном происходят по соглашению сторон, а нарушения норм Трудового кодекса со стороны нанимателей единичны. Будут ли такие мониторинги продолжены?

- Мы посмотрели 288 крупных и средних предприятий, на которых было уволено более 10 человек в месяц. По этому кругу предприятий мы промониторили причину увольнений и увидели, что, хотя были единичные нарушения со стороны нанимателей, в основном это обычное движение рабочей силы. Кто-то нашел новую работу, кто-то вышел на пенсию, кто-то решил вообще не работать и не рисковать, пока эпидситуация не улучшится. Например, есть те, кто приезжал на работу в Минск из других городов, а теперь решил найти что-то поближе. Но чтобы коронавирус значительно повлиял на ситуацию, сказать нельзя.

Сейчас мы провели мониторинги увольнений за март-май и продолжим дальше изучать ситуацию с увольнениями по всей стране: в Минске и регионах.

- Возвращаясь к общереспубликанскому банку вакансий, произошли ли изменения в перечне самых востребованных профессий? Пропала ли актуальность в такой профессии, как медицинский дезинфектор, ведь с развитием эпидситуации спрос на них возрос?

- По большому счету, топ не поменялся. Те же медицинские дезинфекторы требовались не тысячами и не сотнями: если прежде периодически у нас было в среднем пять вакансий, потом ежемесячно их стало более 50. Учитывая, что в банке вакансий более 74 тыс. предложений, это незначительное количество. А топ востребованных профессий на 1 июля выглядел так: водитель автомобиля, продавец, швея, санитарка, каменщик, повар, электрик, штукатур. Строительные профессии к сезону традиционно пользуются спросом. Среди специалистов и служащих востребованы врач, инженер, фельдшер, лесник, бухгалтер, ветврач. Точно так же не изменился топовый перечень специалистов, которые находятся в поиске работы: экономист, бухгалтер, юрисконсульт.

- А есть статистика посещаемости банка вакансий?

- За период с января по июнь было около 7 млн посещений.

- По электронным ярмаркам вакансий, может, тоже проводился какой-то анализ? Насколько они эффективны?

- В первом полугодии прошли 162 электронные ярмарки вакансий по всей стране. В них участвовал 791 наниматель, 2 тыс. соискателей пообщались с их представителями, 350 человек внесли резюме нанимателям для рассмотрения. А в целом на этот ресурс (http://e-vacancy.by/) за прошедший период заходили 44 тыс. человек.

Но я считаю, что даже если один человек с помощью такой ярмарки нашел работу - это хорошо. Это тоже результат, потому что такие мероприятия призваны свести соискателей и нанимателей. Даже если предприятие вакансию не закроет, оно как минимум прорекламирует себя и свои предложения. Тем более это не какие-то масштабные мероприятия с участием сотен предприятий. Пожалуй, более правильно проводить такие ярмарки на районном, региональном уровне, то есть направленно, для целевой аудитории. Наша задача как министрества - предоставить возможность. Дальше все зависит от желаний и устремлений сторон.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-