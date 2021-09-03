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03 сентября 2021, 11:38

Вакцина "Спутник Лайт" поступила в Беларусь

Фото из архива
Фото из архива
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3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина "Спутник Лайт" поступила в Беларусь, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Партия поступила в объеме 250 тыс. доз. Ровно столько, сколько мы заказывали. Я хотел бы выразить благодарность правительству Российской Федерации, министру здравоохранения и руководству РФПИ", - сказал Дмитрий Пиневич.

Экспертный совет по иммунизации (в его составе ведущие специалисты в области инфекционных болезней как у взрослых, так и детей, в области педиатрии) рекомендовал применять вакцину в виде ревакцинации, вакцинации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. Однако в большей степени ее будут рекомендовать студенческой молодежи от 18 до 23 лет.

"Такой вариант мы проработали. Полагаем, что наши студенты высших учебных заведений, учащиеся ссузов, все, кто пожелает, смогут привиться данным видом вакцины. Это одноэтапная вакцинация с достижением очень хороших показателей", - сказал министр. Он добавил, что студенты и сейчас прививаются двухкомпонентными вакцинами, но теперь выбор будет еще шире.

Дмитрий Пиневич заметил, что, по последним данным, векторные вакцины имеют более пролонгированный эффект.

Также он сообщил, что по имеющейся договоренности с российскими стратегическими партнерами вскоре начнется производство вакцины "Спутник Лайт" на мощностях "Белмедпрепаратов". Не исключено, что в перспективе вакцина будет поставляться на экспорт.

"Мы действительно с нетерпением ждали поступления данной вакцины, - сказал министр. - Мы входим в сезон повышенной эпидемической заболеваемости. На совете по иммунизации мы провели мозговой штурм и обсудили тактику проведения иммунизации в этот осенний период исходя из того, что продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции и параллельно начнется массовая вакцинация против гриппа".

На основании тех данных, которые имеются в мире, рекомендаций ВОЗ и других ведущих учреждений было принято следующее решение. Тем людям, которые планируют вакцинироваться и против COVID-19, и против гриппа, рекомендуется первоначально закончить вакцинацию против коронавирусной инфекции и не ранее чем через 14 дней после ее окончания вакцинироваться против гриппа. При желании вакцинироваться одновременно, то есть в один день провести вакцинацию и против гриппа, и против COVID-19, это можно будет сделать, если у пациента нет противопоказаний к введению и той и другой вакцины и при подписании согласия на эту процедуру.

Министр также рассказал, что между прививкой либо ранее перенесенным заболеванием и ревакцинацией должно пройти примерно 6 месяцев. Однако в этом вопросе нужно подходить индивидуально. "Каждый переносит инфекцию по-разному: кто-то легко, кто-то в более тяжелой форме. Поэтому рекомендации всегда индивидуальны. Лучше посоветоваться со своим доктором. Но универсальная рекомендация - шесть месяцев", - отметил Дмитрий Пиневич.

Министр подчеркнул, что в Беларуси придерживаются добровольности при вакцинации. "Но я все время апеллирую к нашим данным и данным международных мультицентровых исследований: госпитализация вакцинированных в 29 раз меньше, чем непривитых. Поэтому мы всеми силами будем рекомендовать вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал", - заключил он.-0-

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