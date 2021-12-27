Вакцинация детей против инфекции COVID-19 началась в Беларуси

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси началась вакцинация детей против инфекции COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию.
Вакцинацию можно будет пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей.
В настоящее время для вакцинирования предлагается китайская инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell).-0-
В Минске подростков вакцинируют от COVID-19 во всех детских поликлиниках
Фото Оксаны Манчук