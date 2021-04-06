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06 апреля 2021, 17:12

Вакцинация, лекарственная профилактика и уборка территории - врачи о защите от клещевых инфекций

Фото из архива
Фото из архива

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избежать клещевых инфекций позволяет вакцинация и лекарственная профилактика, сообщил журналистам заведующий отделением нейроинфекций Городской клинической инфекционной больницы Виктор Щерба, передает корреспондент БЕЛТА.

Снимать клеща голыми руками нельзя

Виктор Щерба отметил, что не стоит исключать вероятность занесения инфекции даже в том случае, если клещ не успел присосаться. Снимать его руками без перчаток не следует, иначе можно занести инфекцию через микроссадины. "Даже когда с собак снимают руками, заражаются, - сказал он. - Поэтому или в перчатках, или пинцетом. Даже если клещ просто ползал и вы сняли руками, вероятность того, что заболеете, есть".

Снять присосавшегося членистоногого нужно как можно быстрее. Виктор Щерба пояснил: чем меньше времени клещ находится на человеке, тем меньше вероятность, что он занесет инфекцию. Затем следует обратиться в поликлинику, где предложат профилактическое лечение. Оно заключается в однократном приеме антибиотика доксициклина. Тем людям, которые постоянно живут на даче, рекомендуется иметь при себе этот препарат. В аптеке он продается без рецепта. Беременным лучше принимать амоксициллин.

Заражается всего 15-20%

"Не надо сразу же бежать сдавать анализ. Антитела появляются через три-четыре недели. Если они появились, это свидетельствует о том, что клещ был инфицирован, но организм сработал. Если человек чувствует себя нормально, лечить не надо. Следует лечиться, если появились какие-то симптомы", - сказал врач. Он добавил, что даже если присосался инфицированный клещ, то заражается всего 15-20%.

"Антитела G могут держаться несколько лет, они показывают, что было инфицирование и организм ответил выработкой антител, но иммунитет не появляется. Поэтому после каждого присасывания нужно проводить профилактику", - отметил Виктор Щерба.

В зоне риска дачники

Что касается госпитализаций по поводу клещевого энцефалита, врач заметил, что ежегодно в отделение поступают пациенты из Пуховичского, Червенского, Дзержинского районов. Поэтому дачникам, проживающим в этих районах, он посоветовал привиться. "Все-таки клещевой энцефалит - тяжелая инфекция", - добавил заведующий отделением.

По его словам, российская вакцина от клещевого энцефалита доказала свою эффективность. "Она очень эффективна. Среди тех, кто прививался, заболевших не было", - сказал врач. Работникам лесного хозяйства, охотникам прививаться нужно обязательно. От Лайм-боррелиоза вакцины нет, но такие препараты разрабатываются, сейчас проводятся клинические исследования.

Как отметила заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич, вакцинация от энцефалита групп риска в Беларуси проводится бесплатно. Остальные желающие могут привиться платно.

Чтобы избежать присасывания клещей, на дачных участках следует вовремя убирать опавшую листву, поддерживать порядок. Возможно высаживание растений, обладающих отпугивающим действием по отношению к клещам. По желанию можно провести акарицидную обработку, но все же основное, на что следует сделать упор, - это экологические мероприятия, обратила внимание Алла Дашкевич.

"На территории республики участками, где более высокая распространенность клещевого энцефалита, являются территории Березинского биосферного заповедника и Беловежской пущи", - добавила она.

Как правило, клещи присасываются там, где более тонкая кожа: подмышечные впадины, паховая область, за ушами, в области шеи. Что касается исследования членистоногого на его зараженность, направление выдается только тем, у кого есть противопоказания к приему антибактериальных лекарственных средств. Остальные по желанию могут провести это исследование на платной основе.

Выпить антибиотик или провести исследование клеща?

"Но хотелось бы напомнить, что максимальный эффект от приема антибактериального препарата, который мы принимаем с профилактической целью, наступает в том случае, когда он принят в первые 72 часа от момента укуса. Если мы говорим об обследовании, то оно, как правило, и проводится в течение первых трех дней. Однако здесь все-таки более важно принять профилактический антибиотик, чем провести исследование клеща", - уверена заведующая отделом. Как свидетельствуют результаты эпидемиологического расследования, более 90% заболевших Лайм-боррелиозом не проводили профилактику антибактериальным препаратом.

Виктор Щерба напомнил, что заразиться клещевым энцефалитом можно и от сырого козьего молока, ежегодно бывают семейные вспышки.

Опасные симптомы

Заведующий отделением нейроинфекций также рассказал, какие симптомы характерны для клещевых инфекций. "Первый симптом - это эритема, большое красное пятно, которое разрастается. 100%, можно даже анализы не делать, это Лайм-боррелиоз", - сказал он. О заболевании может свидетельствовать появление немотивированной ничем температуры, болей в суставах, головной боли. В случае клещевого энцефалита чаще всего наблюдается двухволновое течение. Сначала симптомы как у простой вирусной инфекции: слабость, общее недомогание, ставится диагноз ОРВИ. Затем в промежуток времени от 3 до 10 дней человек чувствует себя вполне нормально. Вторая волна протекает с менингитом - это головные боли, рвота, высокая температура. В этот период пациент, как правило, поступает в стационар. В случае более тяжелого течения заболевания температура поднимается спустя 7-14 дней после присасывания клеща и сразу начинается менингит.-0-

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