7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация против COVID-19 детей внесена в перечень профилактических прививок по эпидпоказаниям. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения №132 от 30 декабря 2021 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА

Документ вносит изменения в постановление Минздрава №42 от 17 мая 2018 года.

Согласно постановлению, перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям дополнен прививкой против инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее в перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям была внесена вакцинация против COVID-19 лиц в возрасте 18 лет и старше.

Постановление №132 вступает в силу после его официального опубликования.-0-