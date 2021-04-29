Вакцинированные от COVID-19 белорусы смогут стать донорами антиковидной плазмы

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинированные от COVID-19 белорусы в перспективе смогут стать донорами антиковидной плазмы, сообщил журналистам директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии Федор Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас новое направление - можно заготавливать плазму поствакцинальную. В плане организации донорства - это самый хороший вариант, - сказал Федор Карпенко. - Мы сейчас вносим изменения в приказ Министерства здравоохранения, после чего предложим потенциальным донорам участвовать в донациях".

У вакцинированных доноров антиковидной плазмы есть преимущества. Как пояснил директор центра, во-первых, это здоровые люди, во-вторых, имеющиеся вируснейтрализующие антитела максимально эффективны и при переливании плазмы, и при производстве иммуноглобулина.

По международным стандартам, сдавать плазму можно через месяц после вакцинации. Этого времени достаточно для выработки антител класса IgG.

ВОЗ рекомендует переливание плазмы выздоровевших доноров как один из методов лечения COVID-19. Система заготовки антиковидной плазмы в Беларуси уже налажена. Служба крови заготовила более 4 т такой плазмы. Проведено более 4,5 тыс. переливаний. По словам Федора Карпенко, определены параметры качества плазмы, а также оптимальное "окно", когда ее переливание наиболее эффективно.

В Исполкоме СНГ сегодня состоялась международная научно-практическая конференция "Обеспечение устойчивого функционирования национальных служб крови государств - участников СНГ в условиях эпидемической ситуации".-0-