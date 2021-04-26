Вакцинированные от COVID-19 должны соблюдать меры предосторожности до конца пандемии - Минздрав

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинированные против COVID-19 должны соблюдать меры предосторожности до конца пандемии. Такая информация содержится в рекомендациях для специалистов по вакцинации против COVID-19 с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак, размещенных на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

В Минздраве отметили, что вакцинация формирует индивидуальную защиту привитого человека, предупреждая возникновение заболевания, его тяжелое течение и неблагоприятный исход. Однако есть только ограниченные данные, свидетельствующие, что вакцинация уменьшает риск бессимптомного течения COVID-19 в случае возможного инфицирования, а именно эти формы способствуют распространению инфекции в популяции.

Поэтому, подчеркнули в Минздраве, чрезвычайно важно, чтобы до окончания пандемии все, кто пройдет вакцинацию, продолжали соблюдать такие меры предосторожности, как социальное дистанцирование, использование средств защиты органов дыхания, мытье рук, и избегали мест с большим скоплением людей.

Сообщается также, что люди, получившие вакцину, не могут заболеть COVID-19 или выделять вирус SARS-CoV-2 вследствие введения вакцины, так как в ней отсутствует живой вирус. Вакцина Гам-КОВИД-Вак получена биотехнологическим путем, при котором патогенный для человека вирус SARS-CoV-2 не используется. Однако учитывая, что после введения первой дозы вакцины организму требуется время для выработки специфического иммунитета, можно заразиться вирусом в дни после вакцинации и в дни, предшествующие ей. Полноценный специфический иммунитет формируется у 92% привитых через 7-21 день после введения второго компонента.

Что касается длительности сохранения защиты после вакцинации, четкого ответа пока нет. В настоящее время есть подтверждения, что иммунная защита сохраняется не менее 9 месяцев и, возможно, по результатам математического моделирования, до 2 лет, то есть как минимум столько же времени, что и иммунитет после перенесенного заболевания. Но вакцинация дает колоссальное преимущество, поскольку позволяет сформировать иммунитет без заболевания и возможного развития осложнений. Кроме того, ожидается, что поствакцинальный иммунитет будет более сильным, чем постинфекционный, поскольку иммунный ответ на вакцину является более избирательным и мощным, чем при естественном инфицировании.

В ходе клинических исследований пострегистрационного периода в течение 2 лет планируется проводить мониторинг привитых добровольцев, чтобы получить необходимую информацию для уверенного ответа на вопросы о характеристиках формируемой иммунной защиты.-0-