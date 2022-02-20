20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинированные против COVID-19 меньше времени остаются заразными для окружающих, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"У вакцинированных и невакцинированных людей количество самого вируса, которое попадает в организм при инфицировании, одинаково. Но период его выделения в окружающую среду у вакцинированных меньше: уже на 3-5-е сутки вирус успешно связывается с защитными антителами и человек становится неопасен для окружающих, у него не развивается заболевание. Вот почему у вакцинированных симптоматическое течение намного реже. А что касается невакцинированных, то у них вирус может присутствовать 3-10 суток и более", - сказала Елена Гасич.

То есть, подчеркнула она, вакцинированные люди в случае инфицирования менее опасны для окружающих, в том числе своей семьи. "Безусловно, у них гораздо быстрее вирус уходит из организма, и это абсолютно доказано", - добавила заведующая лабораторией.

"Мне кажется, вопрос вакцинации даже не стоит обсуждать. Однозначно - да", - сказала Елена Гасич.

"Мы говорим о том, что вакцинированные защищены от более тяжелого течения заболевания и летальных исходов. Да, они могут быть инфицированы. Часть людей, которая вакцинирована, имеет вообще бессимптомное течение. Они переносят инфекцию, даже не подозревая, что были заражены. У кого-то наблюдается легкая симптоматика. В первую очередь мы говорим о том, что вакцинация защищает от симптоматического течения", - обратила внимание заведующая лабораторией.

По ее словам, в Беларуси пока еще не достигли необходимого уровня коллективного иммунитета. "Мне кажется, все, кто не привит, должны немедленно это сделать", - резюмировала она.-0-