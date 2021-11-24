Вакцинированным работникам "Белфармации" будут выплачивать материальное поощрение

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работников "Белфармации", которые прошли вакцинацию от COVID-19, будут выплачивать материальное поощрение, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

"По инициативе первичной профсоюзной организации для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции наниматель принял решение оказать материальную помощь в размере 5 базовых величин привившимся членам трудового коллектива", - отметили в профсоюзе.

Администрация и профсоюз с первых дней борьбы с пандемией поддерживают работников, оказывая с начала 2020 года единовременную матпомощь членам профсоюза, перенесшим коронавирусную инфекцию.

Как рассказала председатель первичной профсоюзной организации РУП "Белфармация" Майя Гаврюш, только с начала года помощь первички членам профсоюза составила почти Br63 тыс. 410 работникам, перенесшим коронавирусную инфекцию, было выплачено по 5 базовых величин. Для членов профсоюза, участвующих в обслуживании населения и перенесших COVID-19 длительностью от 21 до 30 календарных дней, размер матпомощи составил Br200, для находившихся на бюллетене свыше 30 календарных дней - Br250.

Майя Гаврюш добавила, что первичная профсоюзная организация активно содействует оздоровлению работников предприятия - членов профсоюза, полностью возмещая стоимость путевки на санаторно-курортное лечение в здравницах "Белпрофсоюзкурорта". С начала года такую помощь в санаторно-курортной реабилитации получили 35 членов профсоюза, перенесших COVID-19. Общая сумма выделенных на эти цели средств составила почти Br22 тыс.

Председатель ППО также отметила, что личный пример руководства предприятия и профактива, демонстрирующий убежденность, что иной надежной защиты от опасного заболевания, уменьшающей вероятность его тяжелой формы и снижающей скорость передачи вируса, кроме как прививка, в настоящее время не существует, стал одним из убедительных аргументов в пользу вакцинации для более чем 70% работников предприятия, занятых в обслуживании населения.-0-