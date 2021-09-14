14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинировать против гриппа в этом сезоне планируется не менее 40% населения Беларуси, сообщила заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Вероника Высоцкая во время пресс-конференции в БЕЛТА на тему "Кампания вакцинации против гриппа: особенности проведения".

"Планируется, что в 2021 году вакцинировать против гриппа целесообразно не менее 40% населения нашей страны. Это та планка, которую мы на протяжении последних шести лет поддерживаем. И мы видим эффективность этой работы", - сказала Вероника Высоцкая.

Первая партия вакцины, которая будет использоваться для вакцинации групп риска, то есть на бесплатной основе, уже поступила в страну, сейчас она проходит лабораторный контроль. Как только он завершится, вакцину распределят по организациям здравоохранения. Поставка второй партии ожидается к концу сентября.

По словам заведующей отделением, изменений по контингентам риска в плане вакцинации против гриппа не произошло. "То есть все те же группы, которые в прошлые годы вакцинировались предпочтительно в первую очередь, они же и остались. Это дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети с трех лет и взрослые без ограничения возраста, страдающие какой-либо хронической патологией, люди с иммунодефицитными состояниями, люди старше 60 лет, дети, посещающие детские организованные коллективы, школьники, работники, чья деятельность связана с активными контактами с населением, медработники и работники фармотрасли, контактирующие с населением, а также люди, обеспечивающие безопасность и жизнедеятельность нашего государства", - пояснила Вероника Высоцкая.

Прививать бесплатно группы риска будут вакциной российского производства "Гриппол Плюс", а для оказания платных услуг населению предоставят четырехкомпонентную вакцину "Ваксигрипп Тетра" (Франция). "Штаммовый состав вакцин претерпел изменения, это также нужно учитывать сомневающимся в важности вакцинации", - подчеркнула заведующая отделением.

Она отметила, что в этом сезоне параллельно будут проходить две кампании вакцинации - против гриппа и против COVID-19. "То, что проводить прививки нужно и против гриппа, и против ковида, я думаю, ни у кого сомнений нет", - добавила Вероника Высоцкая.

Вакцинация против гриппа показана прежде всего гражданам, которые уже переболели COVID-19 и у которых после перенесенного заболевания прошло достаточно времени. "Это люди без симптомов и жалоб, то есть здоровые люди. При желании они могут сделать прививку против гриппа. И дети - это основной контингент, как только появится вакцина, они должны делать прививки", - сказала завотделением.

Кроме этого, разработан механизм совместного проведения вакцинации против этих инфекций людей, которые не болели и не прививались. Согласно рекомендациям Минздрава, первоочередное значение в данном случае имеет вакцинация против COVID-19. Такому человеку необходимо сделать две прививки против COVID-19 и через 14 дней после завершения курса привиться против гриппа. При желании допускается сделать прививки против двух инфекций в один день, но при условии отсутствия противопоказаний и после подписания индивидуального информированного согласия.-0-