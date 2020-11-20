20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженного деятеля искусств Беларуси Валерия Шкарубо похоронят 21 ноября на Восточном кладбище в Минске. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства культуры, сообщает БЕЛТА.

"Прощание состоится 21 ноября в 12.00 на Восточном кладбище", - говорится в сообщении. Валерий Шкарубо скончался 19 ноября на 63-м году жизни.

Художник родился 10 декабря 1957 года в Борисове. В 1981 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Являлся участником республиканских и международных выставок с 1984 года. Первая персональная выставка художника состоялась в 1991 году во Дворце искусства в Минске. В 2002 году Шкарубо стал лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, в 2014-м - заслуженным деятелем искусств Беларуси.

Картины Шкарубо выставлялись в США, Китае, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Австрии, Японии. Знаковым событием в жизни художника и города Борисова стало открытие в ноябре 2015 года в здании Борисовской центральной библиотеки постоянной экспозиции его работ.

Валерий Шкарубо практически всю свою творческую жизнь был верен одному жанру - пейзажу. Неустанную творческую работу он успешно совмещал с выставочной и общественной деятельностью, пользовался огромным авторитетом среди коллег и талантливой молодежи страны. Указом Президента от 8 января 2020 года Валерий Шкарубо награжден орденом Франциска Скорины.

"Светлая память о замечательном художнике, общественном деятеле, человеке огромной души навсегда останется в памяти родных, близких, друзей, коллег и многочисленных зрителей", - говорится в сообщении.-0-