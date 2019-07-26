Ващенко: только совместными усилиями можно сделать мир безопаснее

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только совместными усилиями можно сделать мир безопаснее, заявил сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко во время церемонии награждения победителей 4-й викторины "Марафон безопасности", проводимой на страницах газеты "7 дней", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Ващенко поблагодарил Белорусское телеграфное агентство и газету "7 дней" за информационную поддержку викторины, а также заверил, что "Марафон безопасности" будет иметь продолжение. "Одним из наших направлений является формирование безопасной жизнедеятельности каждого гражданина, - сказал министр. - Очень важно, чтобы все понимали, к чему приводит беспечное или халатное отношение к собственной безопасности. И вместе мы, средства массовой информации, министерство, и все вы - участники викторины, можем сделать наш мир безопаснее".

Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович подчеркнула: "Мы все должны понимать важность и ценность человеческой жизни, взрослые должны быть в безопасности, а наши дети тем более". Она отметила, что благодаря грамотной и слаженной работе МЧС, Министерства образования и журналистов, дети сегодня точно знают, как вести себя в чрезвычайной ситуации.

Еженедельно с 28 марта на протяжении двух месяцев (8 туров) читатели газеты "7 дней" могли оценить и расширить свои знания в области культуры безопасности жизнедеятельности. За время проведения проекта в редакцию поступило более 200 писем из различных уголков страны от студентов, рабочих и служащих, учителей, пенсионеров и мам, находящихся в декретном отпуске, представителей различных организаций и учреждений. Викторина проводилась с целью пропаганды и популяризации здорового и безопасного образа жизни, активизации интеллектуального и творческого потенциала, проявления социальной активности населения, предупреждения чрезвычайных ситуаций и формирования у граждан навыков эффективного реагирования в случае их возникновения, продвижения культуры безопасности жизнедеятельности среди населения, направленной на снижение количества чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Дипломом первой степени награжден Николай Пригодич из Минска, дипломом второй степени - минчанка Евгения Мекшило. Третье место заняла Вероника Романцова из Светлогорска.

Победитель викторины признался, что правильно ответить на вопросы ему помогли буклеты МЧС. "Некоторые задания вызывали затруднения с ответом даже у меня, взрослого человека, но все они очень познавательны, - сказал Николай Пригодич. - "Марафон безопасности" является украшением газеты, потому что мы не только больше узнаем о безопасной жизнедеятельности, но и находим друзей".

Организаторами викторины выступили Министерство по чрезвычайным ситуациям, БЕЛТА, редакция газеты "7 дней", Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. Репортаж с церемонии награждения будет опубликован 1 августа в газете "7 дней".-0-