Василевич: изменения в Конституцию направлены на демократизацию, укрепление прав и свобод граждан

Григорий Василевич. Фото из архива
9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Готовящиеся изменения в Конституцию Беларуси направлены на демократизацию, укрепление прав и свобод граждан. Об этом заявил заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета доктор юридических наук, заслуженный юрист Григорий Василевич сегодня во время экспертной сессии "Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции", передает корреспондент БЕЛТА.
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