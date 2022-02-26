Василевич: люди меняют фотографии в документах, так и Конституция является паспортом государства

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди меняют фотографии в документах, так и Конституция является паспортом государства. Такое мнение озвучил заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Григорий Василевич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

Как отметил юрист, работа над базовыми законами, упоминаемыми в тексте Основного закона, должна быть серьезная и основательная, ведь выстраивается новая модель отношений. "На мой взгляд, статус тех же делегатов Всебелорусского народного собрания должен быть еще более основательный, чем у парламентариев, с точки зрения взаимодействия с гражданами, их влияния на общественную жизнь", - подчеркнул он.

"Безусловно, можно критиковать за какие-то подходы, но все-таки следует основываться на новой редакции Конституции, руководствоваться ею и уже думать, как эти положения наполнить жизненным, реальным содержанием, - сказал Григорий Василевич. - Время идет дальше. Хорошо, что базовая Конституция от 15 марта 1994 года остается - это тоже характеризует динамику нашей страны. Оставаясь личностями, со временем люди меняют фотографии в документах. Так и Конституция является паспортом нашего государства".-0-