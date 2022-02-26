Василевич объяснил, почему с принятием проекта Конституции необходимость в декретах отпадает

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При принятии проекта Конституции необходимость в декретах отпадает. Такое мнение озвучил заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Григорий Василевич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Конституционные, правовые нормы можно оценивать с точки зрения того или иного временного периода. Одно дело, когда принимали Конституцию 15 марта 1994 года. Ведь у нас, как иногда говорят юристы, законодательная база тогда еще не была создана. Да, появился добротный Основной закон в части прав, свобод и обязанностей граждан и государства, основ конституционного строя, но как такового нашего национального законодательства еще в том объеме, в котором было необходимо для государства и общества, еще не было. Определенный период мы пользовались актами СССР, если они не противоречили актам белорусского законодательства. Даже после 1994 года еще были примеры, когда мы могли пользоваться более продвинутыми актами СССР, которые были приняты уже на излете. Сейчас создана необходимая законодательная база, за это время принято более 3 тыс. законов, то есть уже нет необходимости в спешке", - отметил Григорий Василевич.

По его словам, в целом общественные отношения на уровне законов уже урегулированы. "Парламент по тексту изменений и дополнений в Конституцию будет работать уже практически круглый год - 10 месяцев. По действующей редакции - около полугода. Таким образом, парламент превращается в постоянно действующий орган. Естественно, это заседания, работа в комиссиях и т.д. Кроме того, есть навыки подготовки проектов законодательных актов: юристы все время говорят о прогнозировании последствий принятия нормативно-правового акта, необходимости правовой регламентации. Существуют Национальный центр законодательства и правовых исследований и другие структуры, которые занимаются законотворчеством и в целом нормотворчеством", - сказал эксперт.

"Учитывая предлагаемые новеллы, выстраивание новой системы сдержек и противовесов в сторону ее демократизации, расширения прав граждан по управлению делами государства, необходимость в декретах отпадает", - заключил юрист.-0-