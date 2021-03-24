Василевич: при корректировке Конституции нужно опираться на свой и международный опыт

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При корректировке Основного закона нужно опираться на свой и позитивный международный опыт. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал член Конституционной комиссии, доктор юридических наук, заслуженный юрист Беларуси Григорий Василевич.

"Надо иметь в виду, что Конституция - это не кодекс, это не какой-то обычный закон. Конституция содержит принципы и нормы, которые имеют фундаментальное значение, определяют коридор действия законодателя, любого нормотворческого органа. Конечно, должен быть услышан голос и молодежи, и женщин, и представителей общественных организаций, и политический партий, и других слоев населения. По итогам обсуждения было бы правильно подготовить сводную информацию и предоставить для сведения гражданам. Сейчас, в век информационных технологий, сделать это проще. Ведь проект изменений в Конституцию будет представлен для народного обсуждения, - отметил Григорий Василевич. - Слово за народом, ведь он будет принимать окончательное решение. Это высшая степень легитимности решения".

Также эксперт считает, что опираться надо на свой и позитивный международный опыт. "В конституционном тексте восприняты все основные международные документы, которые составляют международный билль о правах человека. При конституционном правоприменении мы вполне можем использовать лучший европейский опыт. Часть вопросов может быть решена и вне Конституции, но важно, чтобы у каждого должностного лица, у всего общества была убежденность, что Конституция - это документ, который должен безукоризненно исполняться. Неправовые действия и решения должны быть исключены", - подчеркнул член Конституционной комиссии.-0-