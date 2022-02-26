Василевич развеял сомнения по ВНС в проекте Основного закона

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Григорий Василевич развеял сомнения относительно Всебелорусского народного собрания в проекте Основного закона в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

Как отметил юрист, по новой редакции Основного закона парламент получает ряд дополнительных полномочий. "Исключается из Конституции право Президента издавать декреты. Сейчас это полномочие главы государства уходит, у парламента появляется больше полномочий в кадровой сфере, при принятии проектов, законов. На мой взгляд, представительная власть выстраивается более эффективно. Ведь народ осуществляет свою власть непосредственно либо через представительный орган. И то, что сейчас усиливается представительная ветвь власти - несомненно", - сказал он.

"Я понимаю, что существует много сомнений, суждений относительно Всебелорусского народного собрания, насколько оно необходимо. Конечно, это не стандартный подход, но он имеет право на жизнь. Причем часто этот институт власти сравнивают с практикой, которая предшествует опыту ВНС. Однако этот орган приобретает совершенно иной статус. Предполагается до 1,2 тыс. делегатов, тем самым расширяется социальная база представительства: не только 110 депутатов Палаты представителей и 64 члена Совета Республики", - пояснил Григорий Василевич.

Заведующий кафедрой обратил внимание, что у каждого человека будет возможность более тесного контакта со своим представителем. "Делегаты сохраняют свои полномочия в течение пяти лет. Раньше приехали, приняли решение консультативного, рекомендательного характера и уехали - уже за эти решения отвечают Президент, парламент и т.д. Сейчас делегаты будут обладать очень серьезными полномочиями. Граждане могут постоянно с ними контактировать, обращаться со своими проблемами, запросами, требованиями, предложениями, - рассказал он. - Да, ВНС несколько возвышается над парламентом и даже Президентом, поскольку там будут решаться ключевые вопросы. Для такого большого органа естественно отнесение к его полномочиям решения стратегических вопросов, программ социально-экономического развития. Это очень ценно и важно, потому что как раз делегаты будут приезжать со своих регионов, зная о проблемах на местах".

"На сегодня депутаты в той мере, в какой они могут, реализуют свои полномочия. Например, представим округ с 65 тыс. населения - это большое число, у граждан возникает много вопросов, проблем. Может быть, порой депутаты не успевают что-то решать по этой причине. Однако, на мой взгляд, элемент демократизации работает на общие интересы всех граждан. Впоследствии предполагается, что закон о Всебелорусском народном собрании конкретизирует положения Конституции. Подразумевается, что в состав ВНС войдут и парламентарии. Помимо этого, расширяется социальная база народного представительства. Там будут представители гражданского общества, органов местного управления и самоуправления. Это усиливает участие граждан в управлении делами государства", - констатировал юрист.

По его словам, постоянно проводить референдумы невозможно. "Есть страны Западной Европы, где вообще общегосударственные референдумы не проводились. Мы практикуем проведение республиканских референдумов - это хорошо по наиболее важным вопросам. В данном случае, если Всебелорусское народное собрание будет постоянно действующим органом, при необходимости эти собрания будут проходить и чаще, чем раз в год", - заключил Григорий Василевич.-0-