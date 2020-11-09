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09 ноября 2020, 15:03

Ваучеры Красного Креста на продукты и предметы гигиены выдадут самым нуждающимся семьям

Ольга Мычко
Ольга Мычко
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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартует программа помощи Международной федерации обществ Красного Креста - самые нуждающиеся в поддержке в условиях COVID-19 семьи и граждане получат ваучеры на покупку продуктов и предметов гигиены. Об этом сообщила генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Есть план "Б" работы с COVID-19. Помощь предоставила Международная федерация общества Красного Креста. Продумывали механизм реализации этого проекта с Министерством труда и социальной защиты. С сегодняшнего дня стартует выдача ваучеров уязвимым категориям. Около 6,5 тыс. семей с низким доходом, где есть люди с инвалидностью, и другие смогут рассчитывать на получение финансовой помощи в зависимости от количества людей в семье. Ваучер номиналом Br135 позволит потратить эти деньги по своему усмотрению на предметы гигиены и продукты питания", - рассказала Ольга Мычко.

Адресатами помощи станут только самые нуждающиеся в ней: малоимущие семьи, одинокие пожилые, люди с инвалидностью, родители, которые воспитывают детей-инвалидов. Также те, кто были вынуждены сильно потратиться на лечение и реабилитацию еще во время первой волны COVID-19 или лишились работы, ушли в длительный отпуск, чтобы присматривать за больными родственниками, и т.д. "Комитеты по труду, занятости и соцзащите на местах, территориальные центры совместно с организациями Красного Креста отработали критерии нуждаемости, категории таких получателей. Тех, кому уже больше неоткуда ждать помощи", - уточнила Ольга Мычко.

Проводился тендер, в условиях которого были требования к поставщику - широкий ассортимент и присутствие торговых объектов во всех регионах страны. Победил "Евроторг", в сети магазинов которого (а также через Е-доставку) можно будет отоварить ваучеры.

Получателями помощи от Международной федерации обществ Красного Креста также станет другая категория - люди без определенного места жительства и вышедшие из мест лишения свободы. "Там будут варианты вместо ваучеров: продукты питания либо предметы гигиены. Если у человека нет кухни, чтобы готовить, предусмотрена возможность выдать какие-то другие продукты питания. Но чтобы он именно поел, а не пропил деньги", - отметила Ольга Мычко.-0-

Все материалы круглого стола здесь

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