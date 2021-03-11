Важна неразрывная связь вузовского обучения с производством - Путято

Артур Путято

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важна неразрывная связь вузовского обучения с производством. Это отметил журналистам Артур Путято, который согласован на должность ректора Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого, передает корреспондент БЕЛТА. Ректор обратил внимание, что Гомельщина насыщена промышленными предприятиями, поэтому вуз готовит необходимые для региона кадры, в том числе инженеров по различным направлениям. "Промышленность - это двигатель, а без высокопрофессиональных кадров в промышленности не будет развития. Первостепенная задача - это связь университета с промышленностью, чтобы студенты были на предприятиях и понимали производство. А затем, придя туда работать, были уже знакомы с задачами и технологиями", - отметил Артур Путято. Ректор также выразил мнение, что с молодежью надо больше разговаривать, общаться, направляя их энергию и новаторские идеи в русло будущей работы. Он поделился, что работая ранее деканом механического факультета Белорусского государственного университета транспорта, всегда был открыт для общения со студентами. Намерен этого принципа открытости придерживаться и на новой работе.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!