Важно интегрировать в европейскую культуру памяти историю о концлагерях в Беларуси - Астрид Зам

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно интегрировать в европейскую культуру памяти сведения о концлагерях, которые существовали в годы войны в Беларуси. Своим проектом мы знакомим жителей Европы с местами массового уничтожения людей, в том числе с Озаричским лагерем смерти, сообщила сегодня на пресс-конференции в Национальной библиотеке исполнительный директор Дортмундского международного образовательного центра Астрид Зам, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сохранение исторической памяти - одна из главных задач нашей белорусско-немецкой передвижной выставки, рассказывающей о лагерях смерти Тростенец и Озаричи. Особенно важно, чтобы в Европе больше знали о местах уничтожения, существовавших в Беларуси. В Германии и Европе до сих пор о них знают достаточно мало, нашей выставкой мы рассказываем об этих местах, чтобы они затем были интегрированы в европейскую культуру памяти. Мы стремимся показать молодежи и подрастающему поколению, что значит такая историческая память для настоящего и будущего", - заявила Астрид Зам.
Передвижная выставка работает около трех лет и побывала уже в более чем 20 городах Беларуси, Германии, Чехии и Швейцарии, будет показана в Вене.
Озаричский лагерь смерти - это комплекс немецких концентрационных лагерей. В марте 1944 года 9-я армия вермахта под командованием Йозефа Харпе недалеко от сельских населенных пунктов Дерть, Озаричи и Подосинник организовала три временных лагеря. Огражденные проволокой конвейеры смерти были созданы для того, чтобы избавиться от инфекционных больных, калек, стариков, женщин, имевших более двух детей, детей младше десяти лет и других, кого вермахт считал нетрудоспособным. До освобождения узников 65-й армией 1-го Белорусского фронта 17 марта 1944 года здесь погибли от 9 тыс. до 13 тыс. человек.
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