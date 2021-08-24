Важно использовать всю социокультурную среду регионов для воспитания патриотов страны - Малашко

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно использовать всю социокультурную среду регионов для воспитания патриотов страны. Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко по итогам состоявшегося сегодня в Минске пленарного заседания Республиканского педагогического совета.
Он подчеркнул важность участия Президента Беларуси Александра Лукашенко в данном мероприятии. "Прозвучавшие в выступлении главы государства посылы направлены не только педагогам и системе образования, но и органам исполнительной власти, и обществу", - сказал вице-губернатор.
Валерий Малашко отметил важность того, что, хотя ключевой фигурой в воспитании подрастающего поколения является педагог, эта задача важна для всего белорусского общества.
"При проведении региональных конференций мы обязаны это учитывать. Надо использовать всю социокультурную среду, которая есть в регионах, для воспитания достойного человека, гражданина, настоящего патриота нашей страны", - подчеркнул вице-губернатор.-0-
Он подчеркнул важность участия Президента Беларуси Александра Лукашенко в данном мероприятии. "Прозвучавшие в выступлении главы государства посылы направлены не только педагогам и системе образования, но и органам исполнительной власти, и обществу", - сказал вице-губернатор.
Валерий Малашко отметил важность того, что, хотя ключевой фигурой в воспитании подрастающего поколения является педагог, эта задача важна для всего белорусского общества.
"При проведении региональных конференций мы обязаны это учитывать. Надо использовать всю социокультурную среду, которая есть в регионах, для воспитания достойного человека, гражданина, настоящего патриота нашей страны", - подчеркнул вице-губернатор.-0-