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Важно подарить радость детям, которые праздники проведут вне семьи - Карпенко

Общество 21.12.2018 | 15:44
Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

21 декабря, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Важно не забывать и дарить радость детям, которые по разным причинам проведут Рождество и Новый год вне стен родного дома. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал министр образования Игорь Карпенко во время посещения социально-педагогического центра Полоцкого района.

Министр образования в рамках благотворительной акции "Наши дети" посетил социально-педагогический центр. Он ознакомился с условиями обучения и проживания воспитанников, пообщался с детьми и поздравил их с наступающим Рождеством и Новым годом. Ребята же выступили перед гостями, после чего получили наборы сладких подарков.

"Приехал в социально-педагогический центр, понимая, что дети сюда помещаются временно, пока решится вопрос возвращения или нет ребенка в семью. Несмотря на то, что родителей не заменишь, очень важно в преддверии Рождества и Нового года, чтобы дети получили частичку радости и тепла", - отметил министр.

Он подарил центру широкоформатный ЖК-телевизор, который передал директору Виктории Королевой. Современная техника поможет в организации занятий, сделает досуг ребят более разнообразным.

Социально-педагогический центр функционирует с сентября 2011 года. В нем трудятся около 30 педагогов. В учреждении работает ресурсный центр и комната по оказанию помощи неблагополучным, малообеспеченным, замещающим семьям, будущим матерям и молодым родителям. В уходящем году получили социально-педагогическую и психологическую помощь более 800 ребят и почти 900 законных представителей. Новой формой работы специалистов центра стало обучение молодых родителей, несовершеннолетних мам по специальной программе домашнего визитирования.

По словам Игоря Карпенко, недавно произошло изменение нормативно-правовой базы, которые регулируют функционирование социально-педагогических центров Беларуси. Она стала более подвижной и позволяет местным органам власти рационально использовать такие учреждения. "В частности, где размещать приют, как решать вопросы кадрового укрепления учреждений. Также сосредоточили работу с самыми сложными девиациями (суицидальные дети, ребята, которые подверглись насилию или употребляют наркотики) в таких центрах. Школьный психолог не в состоянии это сделать в силу многочисленности учеников, а ребенку нужен индивидуальный подход. Кроме того, центры позволяют эффективно выстраивать работу органов опеки, которые не всегда могут все охватить", - добавил министр образования.

Благотворительная акция "Наши дети" стартовала 10 декабря и продлится по 11 января. Новогодние праздники, представления и утренники пройдут во всех регионах Беларуси. Традиционно руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посетят социально значимые объекты и поздравят детей, подарят им компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладости. Особое внимание будет уделено детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.-0-

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Теги
акция, благотворительность, дети, Карпенко, Министерство образования, праздник
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