Важно поддерживать формат Союзного государства - мнение

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно поддерживать формат Союзного государства. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал российский политолог, теле- и радиоведущий Сергей Михеев, сообщает БЕЛТА.

"Союзные отношения Беларуси и России важны именно потому, что россияне и белорусы смогли сохранить такую форму интеграции. Я думаю, она будет развиваться и дальше - это необходимо обсуждать за столом переговоров в мирном и дружелюбном ключе", - отметил Сергей Михеев.

Как отметил российский политолог, такая форма сотрудничества позволяет двигаться дальше. "Наверное потому многих так раздражает этот союз. Потому что люди понимают, что от этого можно развиваться. И чтобы мы не могли двигаться дальше, недоброжелатели стараются дискредитировать этот союз", - подчеркнул Сергей Михеев.

"Важно поддерживать формат Союзного государства. Если есть какие-то разногласия - их необходимо устранять путем нахождения компромисса. Но ни в коем случае не разрушать то, что имеем", - подытожил российский журналист и политолог.-0-