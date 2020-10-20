Важно развивать политическую культуру студентов - Лаптева

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие политической культуры студентов должно стать одной из ключевых задач. Такую точку зрения выразила журналистам Наталья Лаптева, которая сегодня согласована на должность ректора Минского государственного лингвистического университета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Политическая культура будет помогать студентам принимать взвешенные решения, определять свою позицию, основываясь на знаниях, истории, позитивном опыте", - обратила внимание Наталья Лаптева.

При этом она заметила, комментируя актуальную ситуацию: "Наверное, произошел определенный момент, когда очень хочется принимать решения, но уровень политической культуры еще предполагает ее определенное развитие… Развитие политической культуры сейчас станет одной из ключевых задач с тем, чтобы помочь студентам обрести аргументативную базу при принятии решений".

Наталья Лаптева рассказала о намерении проводить диалоговые площадки с представителями профильных организаций, ведомств, способных конструктивно и компетентно объяснять, показывать закономерности развития общества, правила принятия решений, модели поведения. "Потому что именно в диалоге, во взаимодействии мы проверяем свои позиции, формируем новые взгляды, опять же взвешиваем, определяя свои за и против", - отметила она.-0-