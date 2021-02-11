Важно синхронизировать возведение жилья с созданием социальной инфраструктуры - мнение

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Важно синхронизировать возведение жилья с созданием социальной инфраструктуры - это повысит уровень комфорта новоселов. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА заместитель генерального директора ОАО "Строительный трест №14" Дмитрий Мурашко, комментируя основные позиции VI Всебелорусского народного собрания.

Строительство доступного и комфортного жилья - одна из первостепенных задач в республике. "И этому вопросу глава государства также уделил внимание на Всебелорусском народном собрании. Забота о благополучии человека и повышение стандартов жизни во всех сферах остается в приоритете. В связи с этим важно синхронизировать возведение жилья с созданием социальной инфраструктуры. Особенно это касается микрорайонов-новостроев", - сказал Дмитрий Мурашко.

Заместитель генерального директора подчеркнул, что строители готовы реализовывать в жизнь самые смелые архитектурные решения, при этом возводить необходимые объемы жилья. "Высокая квалификация и профессиональный уровень специалистов позволяют это сделать", - заверил он.

Так, в 2020 году коллектив строительного треста №14 завершил возведение современной взрослой поликлиники по ул. Мазурова в Гомеле. Сейчас в этом поликлиническом комплексе обслуживаются жители микрорайонов-новостроев Центрального района Гомеля. 1 сентября открыла двери новая школа №74 на ул. Чечерской в Гомеле, также после реконструкции и с вводом новой части приняла учеников школа в агрогородке Литвиновичи Кормянского района. По ул. Федюнинского в Гомеле вырос молодой жилой квартал, вручили ключи от квартир и новоселам в Буда-Кошелево и Добруше. Введен первый пусковой комплекс операционного блока в Гомельской городской клинической больнице №3. Идет строительство нового корпуса больницы скорой медицинской помощи в областном центре. В настоящее время строится и новая школа в 96-м микрорайоне Гомеля. Ко Дню Независимости планируется завершить реконструкцию Дома культуры в Добруше. Также работники строительного треста на следующей неделе отправятся в Петриков, где вместе с Гомельским ДСК предстоит оперативно завершить возведение жилого квартала для работников горно-обогатительного комбината.

VI Всебелорусское народное собрание проходит 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составляет 2,7 тыс. человек. Гомельскую область на всенародном форуме представляют 310 человек.-0-