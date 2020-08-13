Важно сохранить мир и спокойствие в стране - мнения

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусов не должно быть агрессии и ожесточения с обеих сторон даже на уличных акциях. Такое мнение высказала заслуженный учитель БССР, ответственный секретарь Минской городской организации Белорусского союза женщин Надежда Лось, которая в годы Великой Отечественной войны была малолетней узницей фашистского концлагеря "Озаричи". Своим мнением также пожелились и другие белорусы.

"Как мать и женщина я возмущена происходящим на улицах и тем, что белорусы идут против белорусов, - сказала заслуженный учитель БССР, ответственный секретарь Минской городской организации Белорусского союза женщин Надежда Лось. - Мы толерантный и спокойный народ, всегда умеем выслушивать мнения других. Мы дружелюбный народ и таким должны оставаться всегда".

"Я вспоминаю страшное время Великой Отечественной войны, когда гибли невинные люди, и не дай Бог, чтобы такое когда-либо довелось увидеть нашим детям и внукам", - подчеркнула она.

"Тогда было военное время, и люди умирали каждый день. Но сейчас спокойное, мирное время. И не надо его разрушать собственными руками, дорогие белорусы! Сейчас - время диалога и мирных обсуждений. Мы, старшее поколение, выступаем за то, чтобы страна развивалась, двигалась дальше, но все это должно происходить мирным путем, как и делалось все эти годы", - убеждена ответственный секретарь Минской городской организации Белорусского союза женщин. Читать далее

Белорусский союз женщин призывает сохранить единство и мир

Белорусский союз женщин призывает сохранить единство и мир. Об этом говорится в обращении Белорусского союза женщин, принятом сегодня на расширенном заседании президиума БСЖ под председательством руководителя союза Марианны Щеткиной.

"Дорогие женщины! Мамы, бабушки, подруги! С чувством глубокой тревоги обращаемся к вам, - говорится в документе. - На улицы наших городов выплеснулись агрессия и хаос, создающие угрозу безопасной и спокойной жизни в родной Беларуси".

Белорусский союз женщин считает, что нельзя допустить разрастания разлада в нашем белорусском доме. "Мы всегда гордились миром на нашей земле и единством народа. К сожалению, сейчас мы видим далеко не мирные акции протеста и беспорядки, в которые втянуты семьи, дети, и это недопустимо", - говорится в обращении.

"Присмотритесь, и вы увидите реальность: манипуляторы пытаются раскачать ситуацию, а средств у них на это хватает. Белорусский народ все вопросы всегда решал цивилизованно, в интересах страны и без внешнего вмешательства, - отметили в Белорусском союзе женщин. - Дорогие наши, берегите себя, детей и своих близких, руководствуйтесь здравым смыслом и разумом".

Женщины призвали сохранить мир и единство в нашем белорусском доме.

Нельзя допустить нагнетания социальной напряженности в обществе - главврач

Нельзя допустить нагнетания социальной напряженности в обществе. Такое мнение высказала главный врач Зельвенского районного центра гигиены и эпидемиологии Анна Алексеевич.

"Чувство гордости испытываешь, когда видишь, что сделано для развития нашей родной Беларуси. Благодаря проводимой государственной политике создана надежная и высокоразвитая система здравоохранения, которая способна на должном уровне оказать помощь людям, - сказала главврач. - Это было продемонстрировано в условиях непростой эпидемической ситуации. Не секрет, что в таких ситуациях мнением людей пытаются манипулировать, нагнетают социальную напряженность в обществе". Читать далее

Путь насилия - это не путь Беларуси

Такое мнение высказала председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич.

"Мне бы очень хотелось, чтобы эта ситуация в ближайшее время нормализовалась, чтобы на улицах наших городов восстановился порядок, мы вернулись к привычному образу жизни, могли спокойно работать. Мы никогда не противостояли внутри общества друг другу. Поэтому, какие бы разные позиции ни были у людей, надо найти единую точку для того, чтобы общество развивалось дальше эволюционным путем, а не революционным. Я за мир, за светлую, яркую Беларусь и за братские отношения внутри страны", - сказала Елена Атрашкевич.

По ее словам, свое мнение надо высказывать не на площадях. "Это должны быть дебаты, диспуты. Тем более что страной были предоставлены площадки накануне выборов для высказывания различных точек зрения. Путь насилия - это не путь Беларуси", - отметила председатель союза.

Незаконные акции создают большой дискомфорт для горожан

Такое мнение высказал заместитель председателя Республиканского совета работающей молодежи Антон Павельев.

"Я призываю участников незаконных акций остановиться, обдумать свои действия, не вестись на провокации, доверять только проверенным источникам, быть благоразумными и думать своей головой. Пожалейте своих родных, матерей, жен, детей и в первую очередь точно таких же белорусов, как и вы сами. Остановитесь, пока это возможно. Ведь все это, к сожалению, создает большой дискомфорт", - сказал Антон Павельев.

По его словам, в стране за последние годы очень много сделано. "И это надо ценить. Беспорядки, во-первых, портят городскую инфраструктуру, в которую были вложены большие средства и усилия. А во-вторых, люди, которые работают допоздна, не могут нормально добраться общественным транспортом до своего дома. Кое-кто, безусловно, хочет словить на этом хайп, и они совсем не думают о других людях", - добавил зампредседателя совета.

Раинчик: хочу и дальше жить в мирной и спокойной стране

Такое мнение высказал композитор и пианист, народный артист Беларуси Василий Раинчик.

"Я достаточно пожил, мне уже пошел восьмой десяток, поэтому я могу сравнить, как мы жили раньше и сейчас. Я вообще не понимаю, что мешает людям спокойно жить и работать. Никаких запретов для этого нет", - сказал Василий Раинчик.

По его словам, площадь - это не место для высказывания своего мнения. "Я человек из другой эпохи, и у меня все это вызывает недоумение. Я хочу и дальше жить в мирной и спокойной стране, гулять по улицам любимого города и не бояться за жизнь своих близких", - отметил народный артист.

Финберг: музыкант должен заниматься музыкой, а не политикой

Об этом заявил художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси народный артист, профессор Михаил Финберг, комментируя решение народного артиста СССР, скрипача и дирижера Владимира Спивакова отказаться от ордена Франциска Скорины, врученного ему Александром Лукашенко в 2014 году.

"Владимир Спиваков - это выдающийся российский музыкант. Но музыкант должен заниматься музыкой, а не политикой", - сказал Михаил Финберг.

Маэстро отметил, что руководство страны искренне на государственном уровне оценило его заслуги в искусстве. "Владимира Спивакова столько раз принимали в Беларуси в учебных заведениях и в лучших залах. Он объездил много стран мира и видел, где плохо, а где хорошо. В нашей стране все хорошо", - добавил он.-0-

Белорусам необходимо быть вместе и не поддаваться на провокации - Прокопцов

Такое обращение на сайте Национального художественного музея разместил генеральный директор учреждения, председатель Ассоциации общественных объединений "Белорусская конфедерация творческих союзов" Владимир Прокопцов.

"За годы независимости сделано много: страна стала известной в мире своим талантливым и трудолюбивым народом, в том числе достижениями в сфере культуры и искусства. Но нужно сделать еще больше. Значительных результатов мы достигнем только в мирном и стабильном государстве. Мы разные, а Беларусь у нас одна, поэтому необходимо быть вместе, не поддаваться на провокации, чтобы сохранить свою Родину", - сказал Владимир Прокопцов.

По его словам, белорусы всегда были толерантными и мудрыми людьми. "Несмотря на различные внешние вызовы, мы демонстрировали сплоченность перед историческим выбором. Выстоим вместе и сейчас", - добавил он.

Нужно созидать, а не разрушать

Такое мнение высказал председатель Республиканской коллегии студенческой молодежи Михаил Дегтяренко.

"Мне кажется, что нынешняя ситуация должна заставить людей думать о том, какую информацию они получают, из каких источников и насколько она объективна. Я искренне уверен в том, что путь насилия и ненависти - это не есть путь нашего народа. Люди не должны массово выходить на площади, перекрывать движение, мешать функционированию государственных органов и предприятий. Я считаю это неправильным", - сказал Михаил Дегтяренко.

По его словам, есть иные способы выразить свое мнение и позицию. "Если у людей есть конкретные претензии или предложения, их можно высказать только в конструктивном диалоге и быть услышанным. Наша любимая Беларусь - это наш дом, в котором мы выросли, живем, получаем образование, трудимся и воспитываем детей. У нас у всех есть возможность учиться и трудиться. Главное - хотеть это делать. Нужно созидать, а не разрушать. А еще очень важно тем, кто сегодня выходит на акции протеста, ответить себе лично искренне и честно: а что я сделал для развития своей страны, чтобы она стала еще лучше", - добавил председатель коллегии.

Больно и страшно видеть, что происходит у нас в стране

Больно и страшно видеть, что происходит у нас в стране, заявила в эфире "Беларусь 1" председатель общественного объединения "Белорусская ассоциация многодетных родителей" Татьяна Кравченко.

"Больно видеть, что происходит у нас в стране, очень обидно за всех и даже страшно. Особенно за детей, которые попадают в такую ситуацию. Хотя мы очень просили, чтобы родители каким-то образом посодействовали, чтобы их дети не выходили в это время на улицу, чтобы не попадать в этот круговорот. Беспорядки устраивают те, кому абсолютно безразлично, что у нас будет в стране, и втягивают в этот омут всех тех, кто даже не хотел выйти на площадь и попасть в эту ситуацию", - сказала Татьяна Кравченко.

Председатель объединения призвала людей к благоразумию. "Все это делается преднамеренно, чтобы привести нашу страну в непонятное состояние. Это даже не укладывается в голове, как у нас в Беларуси могло такое случиться", - добавила она.

БГУ: любое проявление агрессии - это откат назад

С таким заявлением выступил Белорусский государственный университет на своем сайте.

"Белорусский государственный университет в следующем году отметит вековой юбилей. На протяжении всей своей истории университет служит гуманным целям, в основе которых образование и наука для общества, нации и государства. Этот вектор очень важно сохранять и сохранить всем нам - представителям университетского, научного сообщества, на любых исторических изломах времени. Любое проявление агрессии, конфликтов - это откат назад, потеря времени на восстановление и консолидацию научной мысли", - говорится в заявлении.

"Для всех нас ценен каждый наш коллега: и преподаватель, и ученый, и студент. Мы с уважением относимся к гражданскому мнению каждого нашего представителя. Однако личные мнения не должны выдаваться за позицию всего БГУ", - считают в университете.

В заявлении подчеркивается, что забота о ближнем и взаимоуважение всегда отличали представителей корпорации БГУ.

Университет призывает коллег не забывать про предназначение вуза, напоминает, что решение любых вопросов возможно только путем диалога и обсуждения.

"Республика Беларусь - это в первую очередь люди, историческая сила которых во всем мире в толерантности, таланте, интеллигентности. Эти качества - залог успеха настоящего будущего нашей Беларуси", - резюмировали в БГУ.

Работники лесной отрасли Беларуси выступают за порядок и спокойствие в стране "Мы всегда жили своим умом и выбирали мирное и независимое будущее. Мы умеем слушать и слышать друг друга. Мы с уважением относимся к разным точкам зрения, но белорусский народ сделал свой выбор", - подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.