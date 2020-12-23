Важно сохранить согласие в обществе - эксперты об актуальности обращения конфессий

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С гордостью за свою страну воспринял совместное заявление основных представителей религий Беларуси. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

По его словам, более трепетного отношения к церкви, синагоге, мечети, костелу, нежели у нас, мало где можно встретить.

"Судьбой было предначертано Синеокой стать цивилизационным центром религиозного процветания и церковного многообразия. Исторически народ Беларуси находил универсальную формулу сосуществования разных конфессий, придавая им статус культурной ценности в своих традициях. Очевидно, что сейчас в мире целый комплекс новых проблем возникает в сфере отношений церкви и государства. Традиционно на протяжении многих веков эти отношения в большинстве стран мира характеризовались высокой интенсивностью и серьезным влиянием церкви и религии на все значимые сферы жизни. Считаю, что конструктивное взаимодействие церкви и государства должно рассматриваться как необходимый и уникальный по своим цивилизационным возможностям ресурс успешного разрешения глобальных и регионально-локальных проблем и противоречий современного мира", - считает Николай Щекин.

По его убеждению, формирующаяся новая диалоговая площадка может быть использована для выработки стратегии взаимодействия религии и общества в контексте модернизации и устойчивого развития современной Беларуси, что предполагает разработку адекватного государственно-функционального базиса концепции диалога церкви и государства. "Думаю, что и на Всебелорусском народном собрании в обязательном порядке должны быть отражены вопросы диалога церкви и государства, религии и общества", - резюмировал эксперт.

В свою очередь политический аналитик Алексей Дзермант подчеркнул, что внимание, уделяемое государством межконфессиональному миру и диалогу, очень важно в политически сложное время.

"И то, что лидеры четырех основных конфессий написали такое послание накануне праздников Рождества, говорит о том, что по-настоящему ответственные лидеры религиозных общин понимают: лучше мир и согласие в обществе сохранить, чем раскачивать лодку", - сказал он. -0-

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