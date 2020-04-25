Важно сохранять субботники как проверенную жизнью традицию - Кочанова

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение республиканских субботников - это часть белорусской истории, проверенная жизнью традиция. Ее важно сохранять. Такое мнение сегодня журналистам высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с сотрудниками секретариата Совета Республики спикер сегодня высаживала ели и туи в парке возле гостиницы "Пекин". Наталья Кочанова призналась, что рада поработать на свежем воздухе, поучаствовать в ставшем традиционным для Беларуси республиканском субботнике. "Традиции надо сохранять. Нельзя отказываться от того, что было правильным, приносило эффект, результат. И важно сделать так, чтобы это поддерживалось и теми поколениями, которые идут за нами. Ведь проведение субботников - это наша история. Мы из года в год в них участвуем, а собранные средства идут на сферы, где необходима поддержка", - отметила спикер.

Наталья Кочанова считает символичным, что в этом году участвует в субботнике в парке именно возле гостиницы "Пекин". "Высаженные нами туи, ели будут символизировать дружбу белорусского и китайского народов", - сказала она.

Как сообщалось, госорганы, местные власти, другие организации проводят субботник на рабочих местах или благоустраивают историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Участие в субботнике принимают и руководители госорганов.

Половина заработанных на субботнике средств остается в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Они направляются на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Еще 50% перечисляется Министерству финансов. Эти средства в равных долях направляются Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.-0-

Фото Рамиля Насибулина