Важно воспитывать у молодежи умение отличать правду от лжи - Алексо

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно воспитывать у молодежи умение отличать правду от лжи. Такое мнение во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "День Независимости Республики Беларусь: Нарратив Победы" высказал председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо.

Председатель комитета молодежных организаций обратил внимание, что для разных стран актуальна проблема фальсификации истории. "Важно молодежь воспитывать так, чтобы она умела отличить правду от лжи", - считает он. При этом Павел Алексо отметил, что у современной белорусской молодежи с войной те же трагические и героические ассоциации, что и у предыдущих поколений. "А День Независимости - праздник, который ассоциируется с осознанием сопричастности, с патриотизмом. На языке современной молодежи - это не только память о войне. Что отрадно, это сегодня любовь к национальным символам, той же вышиванке", - сказал он.

"Молодежь интересуется родным языком. Сегодня в тренде, модно говорить, что я белорус, осознавать свою сопричастность нации. Вот, наверное, в чем независимость и патриотизм для современных молодых людей", - добавил Павел Алексо.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк в свою очередь привел данные социологических исследований. Респонденты разных возрастов, отвечая на вопрос о событиях, которые вызывают у них чувство гордости, называли обретение независимости и Великую Победу в Великой Отечественной войне. Для белорусского общества они неразрывно связаны между собой. Парламентарий охарактеризовал это как гранд-нарратив.

Игорь Марзалюк выразил обеспокоенность существованием "так называемых псевдоисторических дискурсов, где самыми главными являются парни в форме полицаев и Белорусской краевой обороны". "Они выставляются героями Беларуси, которые между молотом и наковальней что-то ковали", - констатировал он. В этой связи парламентарий предложил обратить внимание на то, какие формы сохранения исторической политики практикуют в Израиле, США, в других странах. Депутат считает, что в Беларуси нужно развивать так называемую историческую социализацию - проводить для детей обязательные, разработанные с учетом возраста, экскурсии в Хатынь, Брестскую крепость. Игорь Марзалюк также убежден, что никакие военные блокбастеры не сравнятся с фильмом "Иди и смотри". Один из его сценаристов Алесь Адамович - автор повести "Каратели", по которой парламентарий предложил писать литературные диктанты.-0-

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