Вдохновляющий старт: "Твоя столица" – победитель сразу двух престижных премий

В январе практически одновременно два престижных конкурса – "Народная марка" и "Бренд года" – подвели итоги сложного, полного потрясений и побед 2020 года. Лидером среди агентств недвижимости стала компания "ТВОЯ СТОЛИЦА".

Диплом победителя Премии "Народная марка" и Золотая медаль "Бренд года" – результат выбора потребителей. Именно потребители назвали лучшую компанию в каждой отрасли, без подсказок и вариантов ответов – это главный принцип обоих конкурсов. Прекрасный старт года и серьезный вызов для всей команды компании!

Особенными стали результаты голосования. В номинации "Агентство недвижимости" Премии "Народная марка" каждый второй респондент Минска назвал "Твою столицу" лучшей, и в трех из шести областей республики компания также была признана лидером.

В конкурсе "Бренд года" – отрыв от ближайшего конкурента в 2 раза.

"Обе награды за 2020 год мы считаем особенными. Нам всем пришлось столкнуться с новыми вызовами, с непривычными для нас трудностями и испытаниями.

Две награды в начале года – хороший знак, – говорит Людмила Красовская, директор агентства недвижимости "Твоя столица". – Это вдохновляет, придает силы и веры в то, что мы и дальше справимся с любыми трудностями. С каждым годом требования к нашей работе только растут, и без постоянного совершенствования такую планку удержать невозможно. За все время работы мы были верны своим главным принципам: работать честно, давать клиенту больше, чем он ожидал, быть искренними.

Безопасность в 2020 году приобрела дополнительный смысл. Теперь к юридической стороне процесса добавилась обязательная забота о физическом здоровье команды и клиентов. Чтобы снизить риски и уменьшить тревожность, мы там, где было возможно, перешли в онлайн. Мы предложили клиентам выбрать агента на сайте и назначить время консультации в удобном мессенджере либо вызвать специалиста на дом – программа "Доставка риэлтерских услуг". Покупатель мог увидеть квартиру с помощью видеообзора, чтобы понять, стоит ли ему ехать и смотреть более детально. Проводили дни открытых дверей в онлайн-формате и отвечали на наболевшие вопросы. Онлайн можно было задать вопрос специалисту, получить образцы документов, фото-, видеоматериалы и многое другое. Если продавец сомневается в своем решении, он может протестировать риэлтерские услуги в течение двух недель и решить, работать дальше с агентством или нет.

Отдельно стоит отметить наш коллектив – это профессионалы и просто хорошие люди, готовые совершенствоваться и учиться новому, помогать клиентам решать жилищный вопрос и просто поддерживать друг друга. Мы справились, и я горжусь нашей командой!

"Твоей столице" весной исполнится 25 лет. За этот долгий срок компания не раз признавалась лидером на рынке риэлтерских услуг: в портфолио более 40 наград. Десятки тысяч семей решили свой жилищный вопрос с помощью специалистов компании надежно, с комфортом и безопасно.

В свой юбилейный год мы поставили перед собой большие задачи, решение которых поможет нашим клиентам, сделает нашу компанию еще более успешной, а профессию риэлтера – уважаемой и значимой".

Размещение рекламы на БЕЛТА