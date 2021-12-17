Вдова Героя Беларуси о подвиге летчиков: они могли прыгнуть, но вряд ли смогли бы с этим потом жить

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Татьяна Куконенко, вдова погибшего Героя Беларуси летчика Никиты Куконенко уверена, что ее муж не мог поступить иначе. Об этом она рассказала журналистам во Дворце Независимости, где прошла церемония вручения высших государственных наград семьям героев, погибших во время исполнения воинского долга, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они (пилотировавшие разбившийся самолет Як-130 летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. - Прим. БЕЛТА) могли прыгнуть, я не спорю. Но вопрос в другом, смогли бы они с этим потом жить. Зная своего мужа, он бы не смог точно. Не дай бог, какие бы последствия потом случились. Да, это человеческая жизнь, а также преданность своей Родине. По-другому не скажешь, - отметила Татьяна Куконенко. - Такой поступок не каждый готов совершить. Я более чем уверена. Когда под тобой целый город плюс там недалеко нефтебаза. Я видела, как близко там все расположено".

Отвечая на вопрос, как она справляется с болью утраты, Татьяна Куконенко сказала: "Приходит просто какое-то осознание, что все - до этого ты ждала каждый вечер его с работы, а сейчас просто понимаешь: нет, не придет. И когда ребятам дали героев, знаете, такие два чувства смешались внутри: конечно, это безграничная гордость, что их поступок действительно оценили по достоинству. С другой стороны, мое мнение, что медали нужно носить, а не так, чтобы они где-то лежали в коробочке на полке".

Никита Куконенко

Пережить произошедшее Татьяне отчасти помогает и Анастасия - вдова погибшего летчика Андрея Ничипорчика. "Я с Настей очень дружу. Мы, наверное, каждый день вечером собирались. То я к ней приеду, то она, если получается. Вспоминаешь какие-то моменты", - рассказала она.

По словам Татьяны, супруг рассказывал ей о своем старшем товарище Андрее Ничипорчике: "Для него Андрей Владимирович действительно был авторитетом. Он хотел быть похожим на него. Все время мне рассказывал, что вот, у меня такой командир звена".-0-

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