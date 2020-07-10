Вебинар по семейной медиации проведет ЮНИСЕФ в Беларуси

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), общественное объединение "Белорусский республиканский союз юристов" и центр "Медиация и право" проведут 14 июля бесплатный вебинар на тему "Практика семейных медиаций для сохранения мира семьи", сообщили БЕЛТА в ЮНИСЕФ в Беларуси.
Поводом для проведения мероприятия по такой теме послужило вступление в силу Закона Беларуси от 18 декабря 2019 года №277-З, который расширяет возможности применения медиации в брачно-семейных отношениях. Медиация является универсальным инструментом разрешения межличностных конфликтов, способствует снижению напряженности в семье, особенно там, где есть несовершеннолетние дети. Помимо этого, медиация снижает бремя, которое ложится на судебную систему, а также процессуальные издержки.
Онлайн-сессия состоится в 14.00 под руководством ряда специалистов Белорусского республиканского союза юристов и центра "Медиация и право", а также семейного психолога.
Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация - прислать свои данные (фамилию и имя) на электронный адрес dshylin@unicef.org.-0-