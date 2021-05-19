19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечер духовной музыки состоится 21 мая в БГУ. Мероприятие приурочено к 100-летию БГУ и является одной из ста запланированных акций юбилейной программы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В этом списке - акции по сохранению духовно-нравственных традиций БГУ, культурно-просветительскому воспитанию молодежи. Также в вузе регулярно проводятся творческие мероприятия международного уровня по сохранению мирового культурного наследия. Одним из них на протяжении практически двух десятилетий является международный форум хоров "Папараць-кветка БДУ", объединяющий ежегодно студенческие хоры Беларуси и зарубежья.

В этом году к 100-летию БГУ участники этого форума в главном университетском кампусе в центре столицы исполнят духовные песнопения. Концерт состоится с участием более 150 артистов университетских хоров Минска, Бреста, Гомеля и Витебска. Это Народная хоровая капелла БГУ, Народный академический хор "Белая вежа" БрГТУ, Народный мужской хор и вокальная студия "Шанс" ВГУ им. П.М.Машерова, Народная хоровая капелла "Дзянніца" ГГУ им. Ф.Скорины, студенческий хор Cantus Juventae МГЛУ, интернациональный хор "Доминанта" БГМУ и Народная хоровая капелла БНТУ.

Главным событием вечера станет совместная молитва представителей православного и католического духовенства, студентов и сотрудников университета. Проведет богослужение митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси при участии настоятеля минского прихода Матери Божьей Будславской отца Франтишека Рудя. Молитва прозвучит в сопровождении хора Свято-Духова кафедрального собора. Кроме того, благодатную атмосферу внутреннего дворика подчеркнет световое и звуковое оформление.

100-летие БГУ - знаковая для Беларуси и национальной системы образования дата. Она внесена в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет мероприятие международным статусом. БГУ является первым и главным университетом Беларуси. Декрет о создании вуза был принят ЦИК рабочих, крестьянских и солдатских депутатов ССРБ от 25 февраля 1919 года, а первые занятия начались 30 октября 1921 года. БГУ играет определяющую роль в становлении научных школ и университетов Беларуси. В 1926 году университетскую библиотеку реорганизовали в Белорусскую государственную библиотеку, известную сегодня как Национальная библиотека Беларуси. Кроме того, к 1933 году факультеты БГУ выделились в ряд самостоятельных высших учебных заведений, среди которых Белорусский медицинский институт (1930), Минский химико-технологический институт (1930), Финансово-экономический институт (1931), Белорусский политехнический институт (1933) и другие, известные в современной Беларуси как Белорусский государственный медицинский университет, Белорусский государственный технологический университет, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский национальный технический университет.

БГУ приблизился к 1% лучших вузов мира, занимая высокие позиции среди 30 тыс. существующих учреждений высшего образования. Сегодня БГУ представлен в рейтингах 12 агентств, включая "большую тройку" QS, THE и Шанхайский. К 100-летию БГУ планирует запустить второй космический спутник. Кроме того, в университете создадут уникальный междисциплинарный центр. В БГУ активно ведется обучение с использованием ИКТ, организована работа по обеспечению всех учебных дисциплин электронным контентом на Образовательном портале БГУ, вводятся дисциплины инновационной направленности.-0-