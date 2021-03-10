Вечер ко Дню культуры Палестины состоялся в минском Доме дружбы

10 марта, в Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятие, посвященное Дню культуры Палестины, состоялось в Доме дружбы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова отметила важность самобытной культуры Палестины, которая передается из поколения в поколение. Она обратила внимание на то, что палестинский День культуры определен в день рождения известного поэта Махмуда Дарвиша. "В каждой его поэтический строке звучат боль и надежда", - сказала она.

Махмуд Дарвиш - палестинский поэт и писатель, обладатель литературных наград, признан национальным палестинским поэтом. В его творчестве Палестина становится метафорой потерянного Эдема, смерти и воскресения, страдания из-за вынужденного изгнания.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси Халед Арикат поблагодарил за проведение в Доме дружбы такого вечера, на котором отмечается роль палестинской культуры. "Это знак любви к палестинскому народу, его культуре", - заметил дипломат. Он подчеркнул, что в планах - организовать подобные культурные встречи на белорусском языке.

Председатель общества "Беларусь - Палестина" Юрий Бондарь сказал о важности презентации палестинского искусства в стенах Дома дружбы, о трепетном отношении к культуре этого народа. "В этот день отдается дань национальной культуре, которая впитала достижения многих поколений и имеет богатую палитру самоидентичности народа", - подчеркнул он.

На вечере в Доме дружбы звучали песни и исполнялись танцы Палестины.-0-