Вечерний ураган призов от Белагропромбанка завершился финальным розыгрышем

Мы не только шумно попрощались с 2020 годом, но и завершили самый невероятный ураган призов от Белагропромбанка. За время проведения рекламных игр "Заработай на заначке!", "Тачка за заначку!" и "Квартира за заначку!" счастливчиками стали самые разные люди – вложили свою заначку с умом и водители, и фельдшеры, и программисты.

Побеждали как те, кто сделал один-единственный вклад, так и те, кто оформил сразу несколько. Некоторые победители до конца не верили в свою удачу и осознавали, что стали счастливчиками, уже сидя за рулем новенького авто или получив ключи от квартиры в Минске. Они делились своими эмоциями: удивлением, шоком, невероятной радостью.

12 января прошел финальный розыгрыш трех рекламных игр Белагропромбанка. Три победителя успели поймать свою удачу в 2020 году. Так кто же стал обладателем 100 000 рублей, кому досталась новая машина и кто переедет в свою квартиру в Минске?

Победительницей финальной игры "Заработай на заначке!" стала Ляхович Раиса, выигравшая 100 000 белорусских рублей. Женщина очень эмоционально отреагировала на победу и до последнего не верила, что стала победителем.

– Это точно не розыгрыш? Вы серьезно? Это такая радость, а заодно и подарок на день рождения! Совсем скоро мне 76 лет, 40 лет я проработала врачом. С Белагропромбанком у меня долгая история – 10 лет точно. Мне предложили попробовать "на удачу", даже трудно объяснить, почему я решилась. В свой выигрыш так трудно поверить! У меня большая семья, дети, внуки, будем на выигрыш здоровье укреплять, ведь это самое главное. До конца не верю все еще, но очень рада! – поделилась эмоциями Раиса Ляхович.

А вот имена тех людей, которые выиграли поощрительные призы по 1 000 белорусских рублей:

Свирщевский Леонид Карлович

Долговечная Людмила Геннадьевна

Неделько Сергей Чеславович

Умецкий Сергей Викторович

Сыч Елена Леонидовна

Ахрамович Тамара Павловна

Самойленко Надежда Ивановна

Астрейко Кристина Валерьевна

Бруснева Светлана Васильевна

Анискович Валентина Васильевна

Заместитель директора Департамента развития розничных продуктов и цифровизации ОАО "Белагропромбанк" Игорь Сукора от имени руководства банка поздравил финального победителя игры "Квартира за заначку!" Алексея Казаченка

Состоялся и финальный розыгрыш рекламной игры "Квартира за заначку!". Однокомнатную квартиру в Минске выиграл Казаченок Алексей, который как раз находился в процессе решения квартирного вопроса.

– Мне 33 года, я менеджер проектов программирования. Уже давно хотел выиграть что-то существенное, очень радостно и приятно, что это квартира. Мой отец увидел по телевизору, что есть такая рекламная игра, и предложил мне поучаствовать. У меня особо не было времени, поэтому быстро подъехал в банк и сделал два вклада. У меня сейчас актуален жилищный вопрос. Конечно, я удачливый человек, но убежден, что удача улыбается каждому, кто дает ей шанс. Клиентом банка я стал совсем недавно и сразу же выиграл квартиру. Спасибо! – сказал Алексей Казаченок.

Новое жилье у вкладчика Белагропромбанка теперь на Макаёнка, 12Л

Победитель рассказал, что уже спланировал, сколько времени уйдет на ремонт и как разместит мебель в новой квартире. Алексей очень рад, что она оказалась в его любимом районе города Минска.

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Вкладчица Белагропромбанка Галина Кривицкая из Плещениц выиграла восьмой кроссовер от банка и пообещала сама водить новую машину

Также мы нашли обладателя восьмого стильного кроссовера Geely Emgrand X7 в рекламной игре "Тачка за заначку!". Им стала Кривицкая Галина из Плещениц. Конечно, Галина тоже не сразу поверила в удачу, но очень обрадовалась.

– Спасибо! Я из Логойского района Минской области, по долгу службы 38 лет работала бухгалтером в потребкооперации. С Белагропромбанком всегда было комфортно сотрудничать, только благодаря сотрудникам филиала в Логойске я успела и рискнула поучаствовать в игре. У меня истек срок вклада, и мне напомнили об этом, предложили попробовать свои силы в рекламной игре. И у меня как щелкнуло что-то, я почувствовала, что надо рискнуть. Это мой любимый банк, там работают хорошие и отзывчивые люди.

Я не верила, что со мной такое произойдет. Я смотрела программу и думала, как же много участвует людей. Финальный розыгрыш я не смотрела, но мне стали звонить соседи и поздравлять с выигрышем машины. У меня муж и два взрослых сына. Я позвонила старшему, он прибежал и сказал: "Мама, ты, наверное, шутишь, не может быть!" Мы стали перематывать программу, даже руки дрожали. Младший сын тоже не поверил. Я очень благодарна, спасибо за такой подарок, все же чудеса сбываются! У нас с мужем 32 года совместной жизни в этом году, это такой подарок судьбы! У меня права уже 20 лет, а машины своей не было, теперь – есть! – рассказала историю выигрыша Галина Кривицкая.

На награждение Галина Кривицкая приехала в Белагропромбанк со своей большой дружной семьей

Подводя итоги рекламных игр Белагропромбанка, заместитель директора Департамента развития розничных продуктов и цифровизации ОАО "Белагропромбанк" Игорь Сукора отметил:

– Рекламная игра, действительно, была масштабная как по количеству вкладчиков, которые стали участниками игр, так и по количеству разыгранных банком призов. Кроме того, впечатляют и сами призы! Были разыграны крупные денежные суммы по 100 тыс. белорусских рублей – всего 13 таких призов. Было разыграно 8 автомобилей и 4 квартиры в Минске. Кроме того, было разыграно большое количество поощрительных призов. Всего около 150 человек получили крупные и поощрительные призы от банка. Безусловно, мы рады за наших вкладчиков. И, конечно, наши вкладчики очень-очень довольны. Мы получили огромное количество теплых слов благодарности. Это очень радует.

Игорь Сукора также напомнил, что в текущем году Белагропромбанку исполняется 30 лет, и подчеркнул, что банк обязательно в год своего юбилея порадует клиентов новыми играми и акциями, которые будут направлены на улучшение благосостояния граждан, на создание комфортного и взаимовыгодного общения с банком.

Мы поздравляем всех победителей и желаем удачи в наступившем году! А также спешим сообщить, что Вечерний ураган призов не прощается с вами, а говорит "до свидания!".

Рекламная игра "Заработай на заначке!"

Период проведения: с 1 октября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3860 выдано МАРТ РБ 25.09.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

Рекламная игра "Тачка за заначку!"

Период проведения: с 1 ноября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3873 выдано МАРТ РБ 21.10.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

Рекламная игра "Квартира за заначку!"

Период проведения: с 1 декабря 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3900 выдано МАРТ РБ 27.11.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

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