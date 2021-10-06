Ведущие специалисты в области терапии, эндокринологии и кардиологии расскажут о проблеме ожирения

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие специалисты в различных областях медицины во время междисциплинарной сертификационной видеоконференции расскажут о проблеме ожирения, сообщила корреспонденту БЕЛТА профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм" доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.

Распространенность ожирения представляет собой серьезную медико-социальную проблему, обозначенную Всемирной организацией здравоохранения в качестве неинфекционной эпидемии XXI века. Ожирение приводит к снижению общей продолжительности жизни, повышению инвалидности, в том числе людей молодого возраста, из-за развития тяжелых осложнений заболевания. Избыточная масса тела и ожирение являются основными факторами риска таких неинфекционных заболеваний, как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2-го типа, 13 локализаций онкологической патологии, а также инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Исходя из данных, опубликованных Всемирным банком и ВОЗ, ежегодно около 3,4 млн взрослого населения умирают вследствие повышенной массы тела и ожирения.

Программа видеоконференции включает выступления специалистов различного профиля по вопросам современных причин развития ожирения, наиболее эффективных стратегий его профилактики и лечения. "Лекторский состав видеоконференции представлен ведущими специалистами в области общеврачебной практики и терапии, эндокринологии, кардиологии, урологии, онкологии, клинической фармакологии и хирургии", - отметила Алла Шепелькевич.

Видеоконференция носит междисциплинарный характер, к участию приглашаются врачи общей практики, терапевты, педиатры, эндокринологии, кардиологи, урологи, онкологии, хирурги и другие специалисты.

Мероприятие пройдет при поддержке Союза медицинских общественных объединений БГМУ, который создан в мае 2021 года по инициативе Белорусской ассоциации врачей и при поддержке администрации БГМУ. Сейчас в него входят Белорусская ассоциация врачей, Белорусское общество кардиологов и терапевтов, Белорусское научное общество кардиологов, Белорусское общество врачей общей практики, БОМО "Эндокринология и метаболизм", Белорусское республиканское геронтологическое общественное объединение, Белорусская психиатрическая ассоциация, Белорусское общество ревматологов, БОМО "Клиническая фармакология и терапия", Белорусское республиканское общественное объединение стоматологов.

Как отметила пресс-секретарь Белорусского государственного медицинского университета Оксана Курбеко, деятельность союза направлена на объединение усилий общественных медицинских объединений по продвижению основных целей развития системы здравоохранения, важных отраслей медицины, повышение качества обучения как медицинских специалистов, так и населения в целом. Важной особенностью образовательных и медико-социальных проектов союза является их междисциплинарный подход, быстрое реагирование на современные вызовы медицины.-0-