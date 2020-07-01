Ведущие телеканалы Беларуси покажут цикл передач о лучших достижениях страны

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании и информационные дирекции каналов ОНТ и СТВ подготовили совместный социально-политический проект, который продемонстрирует лучшие достижения Беларуси за годы суверенитета. Премьера еженедельной программы "СДЕЛАНО!" состоится 3 июля, в День Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Благоустроенные и комфортные города с развитой транспортной инфраструктурой, признанно высокий уровень медицинского обслуживания, образования, науки и IT-отрасли, модернизирующиеся хозяйства и объекты промышленного сектора, другие ключевые аспекты нашей жизни - результат общего дела миллионов белорусов. В проекте "СДЕЛАНО!" авторы-корреспонденты представят зрителям обширную панораму суверенной истории Беларуси, проследив за тем, как год за годом выполняются поручения главы государства.

Для удобства зрителей телеканалы "Беларусь 1", "Беларусь 24", ОНТ, СТВ и "РТР-Беларусь" покажут все фильмы из цикла "СДЕЛАНО!" в прайм-тайм - еженедельно один собственный выпуск и две работы коллег по творческому цеху.

Премьера первого авторского выпуска Агентства теленовостей, посвященного брендам и новинкам отечественного машиностроения, - 3 июля в 20.40 на "Беларусь 1".-0-