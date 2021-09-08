8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вековой юбилей БГУ запечатлен на памятной монете "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 100 гадоў". Торжественная презентация состоялась сегодня при участии первого заместителя министра образования Ирины Старовойтовой, ректора БГУ Андрея Короля, руководства факультетов и студентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Поздравляя коллектив БГУ с приближающимся 100-летием, Ирина Старовойтова подчеркнула знаковость этой даты для национальной системы образования. "Сегодня это сильнейший культурный, исследовательский, научный, образовательный центр, достижениями которого гордится вся страна, а юбилейная монета - это знак сильного, мощного благополучия БГУ", - сказала первый замминистра образования.

В своем приветственном слове Андрей Король отметил важность выпуска памятной монеты, так как это событие подчеркивает особое предназначение БГУ в становлении отечественного высшего образования. В 1921 году БГУ был единственным вузом, которому пришлось практически с нуля формировать университетскую систему и закладывать научный фундамент. С БГУ начинается история многих отечественных университетов. А библиотека БГУ послужила основой для Национальной библиотеки Беларуси. При активном участии ученых БГУ начали свою деятельность Академия наук и десятки авторитетных научных школ в области естественных и гуманитарных наук.

Андрей Король назвал монету символом памяти и уважения ко всем причастным к созданию и развитию БГУ, а также к современникам, которые продолжают деятельность основоположников первого университета Беларуси.

К слову, БГУ в современной истории единственный вуз, который удостоен права обладать памятной монетой. Ее дизайнером выступила художник Национального банка Беларуси Светлана Заскевич. Отчеканен денежный знак в Казахстанском монетном дворе. Лицевая сторона монеты декорирована фирменным элементом БГУ в формате белорусского орнамента "восьмирог". В центре расположена надпись "Рэспубліка Беларусь" и Государственный герб, указан номинал и год выпуска. На оборотной стороне изображен фасад главного корпуса БГУ и логотип 100-летия вуза. Монету обрамляет кант с насечкой.

Всего в продажу поступят 999 серебряных и 1999 медно-никелевых монет. Приобрести их сможет любой желающий в кассах Национального банка Беларуси на ул.Толстого, 6 в Минске. Монета станет ценным сувениром для представителей университета, а также пополнит нумизматические коллекции.

Белорусский государственный университет отметит 100-летие 30 октября 2021 года. Это событие внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет мероприятие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в развитие мирового образования и науки.-0-