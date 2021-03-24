"Велес-Мит" укрепляет свои позиции в сельском хозяйстве

ООО "Велес-Мит", входящее в группу компаний "ЭНЕРГО-ОИЛ", приобрело по рыночной стоимости сельскохозяйственное предприятие с молочно-товарным комплексом ОАО "Полочаны" в Молодечненском районе Минской области.

В планах компании вывести новый объект на уровень эффективности своего основного сельскохозяйственного актива –

ОАО "Городилово" в Молодечненском районе, которое по итогам 2020 года заняло первое место среди хозяйств Минской области.

Несколько лет назад тогда еще убыточное ОАО "Городилово" было приобретено для создания собственной сырьевой базы для компании ООО "Велес-Мит".

Сегодня ОАО "Городилово" под управлением команды Алексея Олексина – новый отраслевой лидер Минской области.

Справочно. За 2016 – 2019 годы ОАО "Городилово" увеличило производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на 196,1 процента, сохранив и увеличив поголовье КРС, обеспечен рост производства молока в 2 раза к уровню 2015 года, производство продукции выращивания КРС – в 1,8 раза. Средний удой молока от коровы за 2019 год достиг 7696 кг, или 211,7 процента к уровню 2015 года.

ОАО "Полочаны" увеличит площадь собственных сельскохозяйственных угодий предприятия в два раза, что позволит ООО "Велес-Мит" укрепить свои позиции в продовольственном секторе как внутри страны, так и за ее пределами.

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