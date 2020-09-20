Великая Победа объединяет народы Беларуси и России - первый вице-президент НОК

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великая Победа стала одним из исторических событий в истории Беларуси и России, воспоминание о котором объединяет народы двух стран. Об этом заявил сегодня помощник Президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета безопасности, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, общаясь с журналистами во время торжественной церемонии закладки капсул участниками мотопробега с посланием наследникам Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть много моментов в истории Беларуси и России, объединяющих наши страны. Одно из важнейших событий - Великая Победа. Мы обязаны ее не забыть и передать память о ней нашим потомкам. Таков наказ старшего поколения - сохранять мир любой ценой. Символично, что мы получили его во время вчерашнего визита в Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов и передали воспитанникам детской деревни "Истоки" слова пожилой женщины, которая призвала не допустить нового кровопролития. Получился символический мост поколений. Мы должны аккумулировать опыт старших и передавать его нашим детям. Именно они встанут на наше место, будут управлять страной, возводить заводы и фабрики и убирать поля. Строить спокойную, нормальную, счастливую жизнь", - сказал Виктор Лукашенко.

Руководитель московского байкерского клуба Iron Birds Артем Чайка отметил в беседе с представителями СМИ, что мотопробег, посвященный 75-летию Великой Победы, - возможность не только сохранить память о подвиге советского народа, но и попытка противостоять переписыванию истории войны, в которой белорусы потеряли треть населения республики. "Мы сегодня наблюдаем множество попыток пересмотра итогов Великой Отечественной войны, роли и участия в ней народов Советского Союза, братских народов, ковавших эту победу. Наша цель - препятствовать ревизионизму. Кроме того, сегодняшний мотопробег - это дань памяти и благодарность дедам и прадедам за то, что они добились Победы, в том числе и ценой своей жизни. Мы должны донести эту память до детей и внуков, не допустить, чтобы нацизм снова поднял голову. Это очень хорошо понимаешь, когда едешь по Беларуси, видишь мемориалы сожженным деревням и понимаешь, сколько людей погибло", - подчеркнул Артем Чайка.

Мотопробег, организованный международным мотоклубом Harley Owners Group (H.O.G), стартовал в мае. Участники посетили ряд российских городов-героев: Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву, Ржев, Санкт-Петербург, Мурманск, Великий Новгород, Тулу, Волгоград, Новороссийск. На территории Беларуси мотопробег стартовал 18 сентября в Бресте.

Члены мотоклуба H.O.G. из разных городов Беларуси и России побывали в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой", где возложили венки и цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память погибших. Посетили Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов и детскую деревню "Истоки". Завершилось мероприятие посещением "Кургана Славы", где состоялась церемония закладки капсул с землей с памятных мест и посланием наследникам Великой Победы, а также возложением цветов к мемориалу.-0-

Фото Дениса Костюченко