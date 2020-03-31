Великобритания и Швеция благодарят Беларусь за авиарейсы и помощь в доставке граждан на родину

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с вводимыми подавляющим большинством стран мира новыми ограничительными мерами, включая запрет международных авиационных перевозок, остается все меньше возможностей для оперативного возвращения белорусских граждан на родину. Несмотря на осложняющуюся ситуацию, на сегодняшний день помощь в различных форматах оказана уже более 5,3 тыс. соотечественников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

В целях вывоза граждан "Белавиа" продолжает осуществлять полеты в Германию, Великобританию, Нидерланды, Швецию, Испанию. "Чартерным рейсом нашего авиаперевозчика сегодня при плотном взаимодействии министерств иностранных дел и загранучреждений более 70 граждан Швеции, США и других стран вылетели из Стамбула. Через Минск пролегает единственный на сегодняшний день маршрут, позволяющий им добраться до Стокгольма", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

Рады были помочь. Убеждены, что это общая проблема всех стран. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть этот кризис https://t.co/2Db9xW6Am8 — МИД Беларуси (@BelarusMID) March 31, 2020

Через столицу Беларуси на родину также проследуют американские граждане.

Благодарность Беларуси и "Белавиа" за продолжение рейсов в Великобританию высказана британской стороной. Сегодня это одна из немногих возможностей для граждан ряда государств прилететь домой. "В текущей сложной ситуации многие страны по мере возможностей взаимно оказывают поддержку. В частности, с учетом чрезвычайных обстоятельств британская сторона также оказала содействие в эвакуации нашего соотечественника с круизного лайнера, находившегося в Бразилии, транзитом в Беларусь", - говорится в сообщении МИД.

На ближайшие дни планируется вылет заявившихся белорусских граждан из Объединенных Арабских Эмиратов.

В связи с решением Оперативного штаба правительства России о временном ограничении прилета граждан в Москву (исключительно через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки) для белорусских граждан практически закрывается данный транзитный коридор. Ввиду указанных ограничений "Белавиа" отменены регулярные рейсы в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово".

Посольством Беларуси в России в тесном контакте с российскими коллегами прорабатывается вопрос эвакуации автотранспортом загранучреждения находящихся в настоящий момент в аэропортах Москвы граждан Беларуси. "Вариант решения ситуации найден. Надеемся, что в ближайшее время будет достигнут конкретный результат", - заявили в МИД.

Основными проблемными регионами остаются Индия (в том числе штат Гоа), Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия. В связи со складывающейся ситуацией с транзитом через московские аэропорты все вовлеченные белорусские госорганы, включая Министерство финансов, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство спорта и туризма, а также "Белавиа" и туристические операторы ведут активный поиск новых возможностей для доставки соотечественников из указанных дальних стран. Всесторонне изучаются и анализируются все возможные варианты.

В МИД дополнительно обращают внимание, что с 31 марта на всей территории Грузии введен карантин и комендантский час (с 21.00 до 06.00).

Во внешнеполитическом ведомстве также призывают отслеживать обновляемую информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел.-0-